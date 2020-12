Bonus cashback per bollettini e bollo auto

Pagando con PuntoPuoi di Enel X è possibile fruire del bonus cashback anche per il pagamento dei bollettini, MAV, RAV e bollo auto: le istruzioni.

Guida al piano Cashless: Lotteria scontrini e Cashback 11 Dicembre 2020 Ha preso il via a dicembre il Piano Italia Cashless con il quale il nostro Governo intende dare una spinta decisiva alla digitalizzazione del Paese e ai consumi, puntando sui pagamenti elettronici e tracciabili, anche per eliminare il fenomeno dell’evasione fiscale. Tra le iniziative chiave del Piano Cashless ci sono la lotteria degli scontrini e il cashback. Quest’ultimo rappresenta il rimborso del 10% che il Governo prevede per i pagamenti e gli acquisti effettuati presso esercenti fisici con strumenti di pagamento elettronici (carte di pagamento o App).

Per fruirne è necessario scaricare l’apposita App IO e registrare gli strumenti di pagamento predisposti al piano cashback dalla società che li emette, come PayTipper, controllata di Enel X che, attraverso la rete di esercenti convenzionati PuntoPuoi, consente di fruire del bonus cashback anche per il pagamento dei bollettini, tecnicamente chiamato Bill payment.

Vediamo come funziona questo servizio.

Bonus cashback con PayTipper

Dopo aver effettuato la registrazione della propria carta di debito o di credito tramite l’App IO o aver attivato l’opzione cashback direttamente sul proprio conto Enel X Pay o su altri strumenti che lo consentono, sarà possibile recarsi presso un PuntoPuoi convenzionato ed effettuare il pagamento di bollettini postali, MAV, RAV, avvisi PagoPA o bollo auto e fruire così del rimborso di Stato.

Più in particolare, effettuando pagamenti elettronici tramite PuntoPuoi e presso gli esercenti che usano i POS di PayTipper, è possibile fruire dei seguenti bonus:

extra cashback di Natale che dall’8 al 31 dicembre 2020 consente di ottenere il 10% di rimborso fino a 150 euro con almeno 10 pagamenti elettronici effettuati in presenza (massimo 15 euro a transazione);

che dall’8 al 31 dicembre 2020 consente di ottenere il 10% di rimborso fino a 150 euro con almeno 10 pagamenti elettronici effettuati in presenza (massimo 15 euro a transazione); cashback che dal 1° gennaio 2021 per 12 mesi restituirà il 10% sull’importo degli acquisti che il cittadino effettuerà con carte o app di pagamento (fino a 150 euro a semestre con almeno 50 pagamenti elettronici effettuati in presenza);

che dal 1° gennaio 2021 per 12 mesi restituirà il 10% sull’importo degli acquisti che il cittadino effettuerà con carte o app di pagamento (fino a 150 euro a semestre con almeno 50 pagamenti elettronici effettuati in presenza); super cashback che assegna 1.500 euro a forfait, ogni 6 mesi, ai primi 100.000 cittadini che effettueranno il maggior numero di transazioni.

Il cashback è un’iniziativa che potrà davvero cambiare le abitudini degli italiani e avvicinarci agli altri Paesi europei come frequenza di utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, in un momento in cui le nostre abitudini si stanno modificando anche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid- 19. È la prima volta che si parla di incentivare le transazioni elettroniche non per ragioni di lotta all’evasione ma per il vantaggio che ne deriva al consumatore. È un cambio di passo fondamentale.

Afferma Angelo Grampa, Ad di PayTipper.