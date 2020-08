Esenzione IMU: chi sono i nuovi beneficiari

Elenco completo degli immobili e delle attività per cui il Decreto Agosto ha previsto l'esenzione dalla seconda rata IMU 2020 e di quelle 2021-2022.

Decreto Agosto: misure per il lavoro 17 Agosto 2020 Il Decreto Agosto (Dl n. 104/2020) è entrato in vigore il 15 del mese, rendendo ufficiali le nuove misure pensate dal Governo per dare nuovo respiro a lavoratori, imprese e famiglie in crisi per via delle restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus. Tra queste ci sono anche agevolazioni specifiche come l’esenzione IMU riservata alle imprese dei settori turismo e spettacolo.

Vediamo nel dettaglio chi sono i beneficiari dell’esonero del saldo 2020, in alcuni casi anche 2021 e 2022.

Esenzione IMU: a chi spetta

Per le imprese del turismo o dello spettacolo, l’articolo 78 del DL Agosto stabilisce l’esenzione dal versamento della seconda rata IMU dovuta per il 2020 sugli immobili destinati a tali attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.

Nell’elenco, degli immobili esentati dall’IMU figurano:

quelli destinati ad attività di affittacamere per brevi soggiorni;

case vacanza;

stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e termali;

agriturismi;

villaggi turistici;

ostelli della gioventù;

rifugi di montagna;

colonie marine e montane;

bed & breakfast;

residence e campeggi;

immobili dedicati a eventi fieristici o manifestazioni, spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e a discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

L’imposta municipale propria (IMU) non è inoltre dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.