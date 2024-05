IMU 2024, i nuovi coefficienti per i fabbricati d’impresa

IMU capannoni e fabbricati industriali e commerciali di classe “D”: nuovi coefficienti 2024, calcolo ordinario d'imposta con nuova attribuzione di rendita.

Pronti i coefficienti 2024 per il calcolo IMU e IMPi dei fabbricati di classe D (immobili industriali e commerciali come capannoni, impianti fotovoltaici e centri commerciali), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio.

Tenuto conto dei dati ISTAT sull’andamento dell’inflazione ed in particolare sull’aumento dei costi di costruzione di un capannone, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato per l’anno 2024 i parametri da utilizzare ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).

Tabella IMU e IMPI 2024

Per nei casi di richiesta di attribuzione della rendita, per questi immobili si applicano le regole ordinarie di calcolo della base imponibile per pagare l’imposta. Ecco i nuovi coefficienti:

I nuovi coefficienti per il calcolo IMU sono contenuti con decreto MEF 8 marzo 2024.