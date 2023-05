Recruiting: come cambia il lavoro degli HR con la GenZ 

Un ponte tra aziende e talenti: Innovators Factory per chi è in cerca di nuove opportunità e per aziende a caccia di talenti di innovatori della GenZ.

Ogni generazione ha comportamenti e aspettative differenti, ecco perché è importante per i manager e i responsabili delle risorse umane comprenderne i diversi valori e atteggiamenti per creare un ambiente di lavoro positivo e stimolante.

Valori e aspettative della Generazione Z

La Generazione Z è unica, con una serie di caratteristiche ben distinte ed è alla ricerca di realtà lavorative in linea con i propri valori, che sappiano offrire opportunità di crescita e che diano priorità all’equilibrio tra lavoro e vita privata.

Nel momento in cui i selezionatori si concentrano sul reclutamento di questa fascia di giovani, dunque, comprenderne le aspettative è essenziale.

Cosa cerca la GenZ nel mondo del lavoro

Una delle caratteristiche più significative della Generazione Z è la forte dipendenza dalla tecnologia : si tratta di giovani nativi digitali, cresciuti in un mondo in cui smartphone, social media e gratificazione istantanea sono la norma. Di conseguenza, è necessario adattare il recruiting per raggiungerli anche attraverso piattaforme di social media per mostrare cultura e valori aziendali.

: si tratta di giovani nativi digitali, cresciuti in un mondo in cui smartphone, social media e istantanea sono la norma. Di conseguenza, è necessario adattare il recruiting per raggiungerli anche attraverso piattaforme di social media per mostrare cultura e valori aziendali. Un’altra caratteristica è la preferenza per la flessibilità e l’equilibrio tra lavoro e vita privata: apprezzano le opportunità che consentono loro di lavorare da casa o di avere orari flessibili. Probabilmente questa preferenza deriva dal fatto di essere cresciuti in una società in cui la tecnologia ha reso più facile che mai lavorare da remoto.

e l’equilibrio tra lavoro e vita privata: apprezzano le opportunità che consentono loro di lavorare da casa o di avere orari flessibili. Probabilmente questa preferenza deriva dal fatto di essere cresciuti in una società in cui la tecnologia ha reso più facile che mai lavorare da remoto. La Gen Z è nota per il suo spirito imprenditoriale , grazie all’accesso a risorse e informazioni. Le aziende che offrono opportunità di crescita , sviluppo e innovazione risultano dunque più attraenti per questa generazione che cerca incarichi professionali che consentano di apprendere nuove competenze e di affrontare nuove sfide .

, grazie all’accesso a risorse e informazioni. Le aziende che offrono opportunità di , sviluppo e innovazione risultano dunque più attraenti per questa generazione che cerca incarichi professionali che consentano di apprendere nuove competenze e di affrontare nuove . Infine, si tratta di un gruppo eterogeneo: questi giovani apprezzano l’inclusione e l’uguaglianza poiché cresciuti in un’epoca in cui i movimenti per la diversità e la giustizia sociale sono in prima linea nella società. Le imprese che danno priorità alla diversità, all’equità e all’inclusione nella cultura aziendale hanno maggiori probabilità di attrarre e trattenere la GenZ.

Le aziende che riusciranno ad adattare i propri metodi di reclutamento, offrendo allo stesso tempo flessibilità, opportunità di crescita e una cultura del lavoro diversificata e inclusiva, avranno maggiori probabilità di riuscire ad attrarre giovani talenti.

Come attrarre talenti nella GenZ

Reclutare nuovi talenti è un compito cruciale per qualsiasi organizzazione e può essere veramente impegnativo catturare l’attenzione della prossima generazione di lavoratori. Sono gli ultimi arrivati nella forza lavoro e hanno una serie di aspettative e priorità uniche per quanto riguarda la loro carriera.

Ma come possono le aziende attrarre e assumere lavoratori della GenZ?

Innanzitutto, è importante concentrarsi sulla cultura e sui valori aziendali ed evidenziare un ambiente di lavoro positivo, opportunità di crescita e sviluppo e l’impegno per la responsabilità sociale e ambientale (attività di CSR) può essere di grande aiuto per attirare questa generazione.

E’ importante poi che l’azienda sia attiva sui social: utilizzare i social media e farlo bene, mostrando la brand identity dell’azienda, può essere un grande punto di forza per attrarre i giovani che sono molto attivi sui network e spesso utilizzano queste piattaforme per cercare lavoro. Quindi, promuovere la propria azienda su LinkedIn, Instagram, TikTok e Facebook può attirare l’attenzione dei giovani talenti.

E non dimentichiamoci della flessibilità di orari e luogo di lavoro, inclusività, livello tecnologico e opportunità di apprendimento che sono tutti fattori chiave che la GenZ cerca nel mondo del lavoro.

Come gestire il recruiting

Anche il percorso di selezione in sé è importante: la GenZ è abituata alla gratificazione immediata e si aspetta un processo di assunzione senza interruzioni; per questo motivo fornire aggiornamenti regolari durante il processo di assunzione, con una comunicazione chiara e una risposta tempestiva alle domande, può contribuire a creare un’impressione positiva.

Comprendendo l’insieme di questi fattori e adattando le proprie strategie di assunzione, assumere e trattenere gli zoomers non sarà poi impossibile!

Recruiting innovativo con l’Innovators Factory

Ed è proprio per creare un ponte tra i giovani talenti e le aziende che nasce l’Innovators Factoryla masterclass di Seedble che s’impegna a formare i giovani Innovation Specialist- del futuro perché l’innovazione passa prima di tutto dalle persone e dalle loro competenze.

Chi è Seedble

Seedble è una PMI innovativa che, lavorando a stretto contatto con corporate e piccole medie imprese in percorsi di innovazione, ha scoperto l’esistenza di un enorme gap tra domanda e offerta di lavoro nel mondo dell’innovazione.

E ha deciso di fare la sua parte con una masterclass che forma giovani professionisti dell’innovazione e poi li aiuta a inserirsi nelle aziende che vogliono avviare percorsi di crescita e trasformazione digitale.

Che cosa è l’Innovators Factory

E’ una masterclass full immersion di 6 giorni che si propone di stimolare i talenti del domani con lezioni pratiche su temi trasversali, challenge, case study reali, workshop e tecniche di design thinking.

Il percorso non si limita alla teoria, ma include sfidantiproject work – uno per ogni giornata di formazione –con cui acquisire competenze concrete e sperimentare.

Dopo un percorso di selezione vengono selezionati 10 giovani che saranno i prossimi Innovation Specialist

Essere Innovation Specialist significa principalmente avere un mindset da innovatore anticipando il cambiamento, essere curioso e sperimentare soprattutto in ambito tecnologico, tenersi sempre aggiornato sui nuovi trend nell’ambito di un percorso naturale dicontinuous learning, avere la possibilità di lanciare e gestire per l’azienda eventi di Open Innovation come hackathon, call4startup e call4ideas.

L’Innovators Factory è un’opportunità anche per le aziende che vogliono entrare ed inserire in azienda giovani talenti che facciano la differenza nel tuo team.

I vantaggi del recruiting con l’Innovators Factory

Innovators Factory è una svolta per chi è in cerca di nuove opportunità ma anche per le aziende che cercano talenti innovativi ed essere appeal per la GenZ.

I vantaggi? Guadagni tempo, ottieni profili in target, attiri le nuove generazioni, dai valore al brand e rafforzi la csr.

La masterclass è un canale di reclutamento alternativo, offre un modo nuovo ed efficace per entrare in contatto con i migliori giovani talenti selezionati, cosa che il recruitment tradizionale spesso non riesce a fare.

Secondo uno studio di “Ricercamy“, la maggior parte delle aziende si affida alle raccomandazioni del passaparola e solo il 10% dei candidati accede alla selezione tramite agenzie o offerte di lavoro classiche.

È qui che entra in gioco Innovators Factory! Grazie a un rigoroso processo di selezione, in tre fasi, dagli esperti di innovazione di Seedble, i giovani innovatori possono mostrare le proprie capacità e il proprio talento anche ai partner, che hanno l’opportunità di osservare i ragazzi sul campo mentre lavorano alle challenge che ogni giorno riceveranno dai coach, gli Innovation Advisor del team Seedble.

Una volta terminata la masterclass gli Innovators sono messi in contatto con le aziende partner che sono interessate ed inserire in organico candidati di valore.

Se vuoi diventare partner della prossima edizione dell’Innovators Factory, visita il sito e scegli tra diverse modalità di partnership, partendo dal posizionamento di brand fino ad arrivare a personalizzare un’intera edizione della Factory.