Tommaso Girotti, un giovane ingegnere italiano che in pochi anni si è rivelato come uno degli esperti nel campo della Trasformazione Digitale.

Tommaso Girotti è un ingegnere italiano di successo, riconosciuto come un esperto di trasformazione digitale. La sua esperienza in grandi aziende multinazionali lo ha reso un leader nel settore. Nell’intervista, Tommaso Girotti condivide la sua esperienza sulla trasformazione digitale e spiega come si diventa una figura di riferimento in questo campo.

Tommaso Girotti racconta come la sua passione per la trasformazione digitale sia diventata una professione

Come da intervista rilasciata qualche settimana fa su Wall Street Italia la sua passione, che ha dato inizio alla sua affermata esperienza per il digitale, è alimentata dalla convinzione che esso possa apportare un valore aggiunto alle organizzazioni nel mercato in continuo mutamento. Tommaso Girotti infatti sostiene che, se utilizzato correttamente, il digitale può migliorare il lavoro dei dipendenti, permettendo loro di concentrarsi sulle abilità umane e riducendo gli errori e i tempi.

La vision di Tommaso Girotti sulla Trasformazione Digitale

Tommaso Girotti afferma che le maggiori sfide per le organizzazioni che vogliono trasformarsi digitalmente sono di natura culturale e non tecnologica. Per una transizione digitale di successo, è cruciale mettere al centro del progetto i dipendenti e i clienti e superare il “digital nightmare” con una digital experience coerente con le aspettative degli utenti. È inoltre importante sostenere la transizione con programmi di change management per aiutare tutti ad acquisire nuove competenze e modalità di lavoro.

Secondo Tommaso Girotti ci sono due tipi di profili fondamentali per le competenze digitali: quelli trasversali (product/program/digital manager) che hanno competenze soft ma non tecniche IT e quelli più verticali (developers/ux designer/it specialist) che si occupano dello sviluppo tecnico. Entrambi i profili sono importanti e le organizzazioni devono investire in programmi di formazione continua per mantenere le competenze al passo con l’evoluzione tecnologica.

In definitiva, Tommaso Girotti è un esempio di come la passione e la formazione continua possano portare al successo nel campo della trasformazione digitale. Le sue parole sono una guida preziosa per le organizzazioni che vogliono intraprendere questo percorso.

Tommaso Girotti e la sua carriera nella Trasformazione Digitale

[p] Tommaso Girotti è un ingegnere italiano di successo, laureato presso il Politecnico di Milano. Attualmente lavora come Head of Business Intelligence presso una start-up digitale. La sua carriera iniziata nel 2009, gli ha permesso di ricoprire diverse posizioni di responsabilità, tra cui quella di Head of People Data Competence Center. La sua reputazione come professionista di successo nella trasformazione digitale è riconosciuta sia in Italia che all’estero, grazie alla sua solida esperienza acquisita presso aziende multinazionali. Girotti è una persona precisa, strategica e visionaria, con una grande capacità di motivare le persone a raggiungere i loro obiettivi.