Factorial è il software in Cloud che supporta e centralizza la gestione quotidiana delle risorse umane nelle PMI, facendo risparmiare tempo e denaro.

La gestione delle risorse umane è una priorità di tutte le aziende, a prescindere dalla dimensione e dal settore di attività. Il contesto attuale caratterizzato da continue innovazioni sta modificando in modo radicale i consueti modelli organizzativi e richiede un’ampia apertura verso la trasformazione digitale, una leva efficace per mantenere elevata la competitività e per non farsi cogliere impreparati dalle sfide future.

La gestione strategica delle HR gioca un ruolo determinante per favorire la crescita del business, per migliorare la brand reputation e potenziare le performance. Un obiettivo che si consegue implementando in azienda software gestionali in grado di semplificare e automatizzare i processi, rispondendo in modo efficace all’evoluzione delle competenze, alla nuova definizione degli spazi di lavoro e all’introduzione di nuovi ruoli professionali.

Quali risorse hanno a disposizione gli specialisti delle risorse umane per ottimizzare la gestione HR grazie al digitale e mettendo sempre al centro le persone? Il software Factorial rappresenta una risposta concreta alle esigenze di digitalizzazione, semplificazione e automatizzazione condivise dal mondo aziendale.

Cos’è il software all-in-one Factorial

Nata nel 2016 come società di software dedicata alla risoluzione dei problemi legati al mondo HR nelle piccole e medie imprese, Factorial ha ideato una soluzione digitale all-in-one per supportare la gestione quotidiana delle risorse umane, centralizzando tutti i processi e migliorando sia la pianificazione sia l’iter decisionale.

Factorial è uno strumento versatile, personalizzabile, intuitivo e facile da usare, un software in Cloud sempre accessibile senza richiedere alcuna installazione. Riducendo i carichi di lavoro, il programma permette di creare un team efficiente mettendo a disposizione tutto ciò che serve per gestire le risorse umane attraverso un unico pannello digitale.

Obiettivo primario del software, infatti, è offrire alle imprese un contributo concreto per ottimizzare il tempo, per gestire i talenti e i documenti grazie a un sistema unificato che elimina ogni margine di errore.

Perché affidarsi a un gestionale HR in Cloud

Affidarsi alle potenzialità offerte da un software in Cloud consente di attivare una gestione a 360° delle risorse umane. Uno dei principali vantaggi è dato dall’opportunità di creare una cultura proattiva, attivando una comunicazione ottimale all’insegna della condivisione e della massima trasparenza.

Il software HR Factorial, ad esempio, rappresenta un prezioso alleato per concedere maggiore autonomia ai dipendenti, ottenendo feedback in tempo reale e prendendo decisioni migliori grazie al monitoraggio costante di tutte le attività legate al personale, dalla gestione di buste paga e permessi fino alle iniziative di formazione e selezione.

La disponibilità del software su piattaforma Cloud, inoltre, garantisce flessibilità e offre numerose opzioni di personalizzazione.

Vantaggi e funzionalità di Factorial HR

Nell’ottica di semplificare la gestione del reparto risorse umane, Factorial rende possibile l’utilizzo di un unico software per accedere a una lunga serie di funzionalità:

gestione ferie e permessi , creando autorizzazioni specifiche, digitalizzando il processo di approvazione e monitorando le assenze attraverso un calendario personalizzato;

, creando autorizzazioni specifiche, digitalizzando il processo di approvazione e monitorando le assenze attraverso un calendario personalizzato; gestione efficiente dei turni , rilevando le presenze, registrando le ore di lavoro dei dipendenti, generando report personalizzati e semplificando le attività di clock in/out grazie a una App di ingresso con QR code;

, rilevando le presenze, registrando le ore di lavoro dei dipendenti, generando report personalizzati e semplificando le attività di clock in/out grazie a una App di ingresso con QR code; gestione di tutti i documenti dell’impresa e dei dipendenti, archiviando i dati in modo veloce e sicuro anche attraverso cartelle personalizzate e firme digitali;

dell’impresa e dei dipendenti, archiviando i dati in modo veloce e sicuro anche attraverso cartelle personalizzate e firme digitali; gestione ottimizzata delle buste paga , grazie alla funzione di aggiornamento automatico delle incidenze sui compensi;

, grazie alla funzione di aggiornamento automatico delle incidenze sui compensi; valutazione delle performance dei dipendenti, creando valutazioni automatizzate e personalizzate e misurando la soddisfazione delle risorse umane;

dei dipendenti, creando valutazioni automatizzate e personalizzate e misurando la soddisfazione delle risorse umane; controllo delle entrate e delle uscite dei dipendenti, verificando le presenze online o tramite App;

online o tramite App; gestione della formazione attraverso un registro centralizzato, monitorando budget e competenze e creando report ad hoc;

attraverso un registro centralizzato, monitorando budget e competenze e creando report ad hoc; sistema di ricerca e selezione del personale per semplificare il processo di recruiting, anche accedendo a un portale di lavoro personalizzabile e centralizzato.

Per toccare con mano i vantaggi offerti dal software HR Factorial è possibile richiedere online una dimostrazione gratuita, scegliendo il piano più adatto alle singole esigenze e accedendo al periodo di prova di 14 giorni.