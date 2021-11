Veicoli commerciali: comfort, sicurezza e innovazione su misura con Overdrive

Accedere a soluzioni di mobilità flessibili e innovative è fondamentale per trasformare i veicoli commerciali in partner di lavoro produttivi, in grado di far crescere il business.

Indipendentemente dal settore di attività, dalle distanze percorse e dal tempo trascorso alla guida, i veicoli commerciali sono spesso vitali per l’operatività aziendale e per la crescita del business. Affinché possano trasformarsi in partner di lavoro produttivi ed efficienti, tuttavia, è fondamentale che rispondano in modo ottimale alle singole necessità professionali.

Oggi disporre di un veicolo commerciale per la propria impresa, oppure allestire un’intera flotta, significa investire in una risorsa in grado di affrontare al meglio le sfide di tutti i giorni, generate da scenari ed esigenze di mercato in continua evoluzione. Per le imprese e i professionisti, tuttavia, orientarsi nel mondo delle automotive non è sempre facile e gli interrogativi non mancano. Quali sono i requisiti di cui tenere conto? Quali gli aspetti che devono guidare la scelta?

Innovazione e flessibilità al primo posto

I veicoli commerciali sono chiamati a garantire comfort, sicurezza e libertà d’azione in qualsiasi contesto professionale. Pienamente coinvolte nel processo di trasformazione digitale, le aziende cercano soluzioni tecnologiche avanzate anche per innovare la mobilità e il trasporto di merci. L’obiettivo è quello di favorire una guida confortevole ma anche agile e sicura, ottimizzando i tempi e migliorando l’esperienza dell’utilizzatore.

Requisito basilare per un veicolo commerciale, inoltre, è la garanzia di totale flessibilità: ogni professione si caratterizza per necessità, aspettative e obiettivi differenti a cui il mezzo di trasporto deve adattarsi. Molte aziende, ad esempio, hanno bisogno di allestimenti personalizzati, richiedendo alle concessionarie soluzioni ad hoc e su misura.

A crescere, infine, è anche l’attenzione verso le soluzioni di mobilità orientate all’elettrico, una strategia sostenibile che permette di ridurre l’impatto ambientale, risparmiare sui costi e potenziare la reputazione aziendale.

Il nuovo ruolo della concessionaria

La concessionaria svolge sempre un ruolo fondamentale per rispondere in modo efficace alle sfide che coinvolgono imprese e professionisti. La priorità è proporre un ampio ventaglio di veicoli destinati a una clientela eterogenea, mettendo il cliente sempre al centro e presentando soluzioni “cucite addosso” alle diverse necessità del business.

La nuova mobilità, infatti, esige da parte dei fornitori di servizi la capacità di offrire un’esperienza unica, mettendo a disposizione esperienza e consulenza dedicata per rendere la scelta più consapevole e conveniente. Un approccio completo e trasparente che indirizza verso la soluzione più idonea tra acquisto, leasing e noleggio, anche tenendo conto degli sgravi fiscali in vigore, soprattutto in vista della chiusura d’anno: è adesso il momento più interessante per acquistare un veicolo commerciale, così da poter fruire di tutte le agevolazioni d’imposta.

Overdrive Milano: soluzioni su misura per ogni attività

Mettere a disposizione veicoli commerciali su misura per ogni attività è la mission di Overdrive Milano, concessionaria ufficiale per i marchi Citroen, Opel, Peugeot, DS, Mazda e nel capoluogo lombardo.

Nell’ottica di garantire servizi, innovazione e trasparenza, offre soluzioni ad hoc per il noleggio, l’acquisto, il leasing e la manutenzione dei veicoli. Grazie all’esperienza di professionisti qualificati, rappresenta un punto di riferimento per gli automobilisti e il mondo business, andando incontro alle reali esigenze della vita lavorativa. Contatta Overdrive Milano per scoprire le promozioni sui veicoli commerciali e prenotare un appuntamento in showroom.

La gamma di veicoli commerciali di piccole dimensioni comprende, ad esempio:

Citroën ë-Jumpy , il nuovo furgone elettrico dotato di cabina studiata ad hoc per replicare un ufficio mobile;

, il nuovo furgone elettrico dotato di cabina studiata ad hoc per replicare un ufficio mobile; Citroën Jumper , il veicolo commerciale per eccellenza che può essere equipaggiato con Citroën Connect box, soluzione per la gestione dei consumi di carburante, la tracciabilità dei veicoli, la localizzazione permanente, il monitoraggio della manutenzione e l’EcoDriving;

, il veicolo commerciale per eccellenza che può essere equipaggiato con Citroën Connect box, soluzione per la gestione dei consumi di carburante, la tracciabilità dei veicoli, la localizzazione permanente, il monitoraggio della manutenzione e l’EcoDriving; Citroën Berlingo VAN , connubio perfetto tra comfort estremo e tecnologia all’avanguardia;

, connubio perfetto tra comfort estremo e tecnologia all’avanguardia; Opel Vivaro , disponibile in tre dimensioni diverse e nella versione 100% elettrica, sempre caratterizzata da connettività hi-tech e da un generoso vano di carico;

, disponibile in tre dimensioni diverse e nella versione 100% elettrica, sempre caratterizzata da connettività hi-tech e da un generoso vano di carico; Opel Movano , con abitacolo ottimizzato per i professionisti che operano in mobilità e posto di guida realizzato su misura;

, con abitacolo ottimizzato per i professionisti che operano in mobilità e posto di guida realizzato su misura; Opel Combo , soluzione versatile per caricare comodamente anche oggetti ingombranti senza rinunciare alla tecnologia più innovativa (il sistema Surround Rear Vision consente di avere una visibilità completa alla guida, mentre lo strumento IntelliGrip si adatta alle condizioni di scarsa aderenza);

, soluzione versatile per caricare comodamente anche oggetti ingombranti senza rinunciare alla tecnologia più innovativa (il sistema Surround Rear Vision consente di avere una visibilità completa alla guida, mentre lo strumento IntelliGrip si adatta alle condizioni di scarsa aderenza); Peugeot Partner , multispazio fino a 7 posti dotato di Park Assist di ultima generazione che permette anche di monitorare l’angolo cieco. Valore aggiunto dell’offerta Overdrive Milano è la possibilità di realizzare allestimenti completamente customizzati a seconda delle singole esigenze. Un’opportunità estesa a numerosi veicoli di taglia media e grande;

, multispazio fino a 7 posti dotato di Park Assist di ultima generazione che permette anche di monitorare l’angolo cieco. Valore aggiunto dell’offerta Overdrive Milano è la possibilità di realizzare allestimenti completamente customizzati a seconda delle singole esigenze. Un’opportunità estesa a numerosi veicoli di taglia media e grande; Peugeot Boxer , il van di maggiori dimensioni tra i veicoli commerciali di casa Peugeot, disponibile in 11 varianti differenti;

, il van di maggiori dimensioni tra i veicoli commerciali di casa Peugeot, disponibile in 11 varianti differenti; Peugeot Expert, veicolo leggero disponibile nelle varianti furgone (anche finestrato), combi e cabinato.