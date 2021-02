Credito PMI: nuovo servizio di Instant Lending

Prestiti veloci e semplificati per le PMI grazie al nuovo servizio di Instant Lending promosso da Experian e AideXa in ottica Open Banking.

Experian e AideXa lanciano un innovativo servizio di Instant Lending per le PMI, che facendo leva sull’Open Banking e sull’intelligenza artificiale che garantisce una risposta alla richiesta di finanziamento in pochi minuti e, in caso di valutazione positiva, l’erogazione entro le 48 ore successive.

Una rivoluzione in ambito finanziario che permette di accedere a un finanziamento semplificando sia la parte di valutazione preliminare sia quella di erogazione. Dedicato alle PMI, il servizio riduce notevolmente l’impegno per accedere al credito: è sufficiente inserire il numero di Partita IVA e collegare i conti correnti delle principali banche con cui la piccola impresa lavora, utilizzando le proprie credenziali di accesso all’home-banking.

Grazie alla soluzione Open Banking di Experian unito al patrimonio informativo del suo Credit Bureau, abbiamo ottimizzato la capacità di analizzare in maniera veloce e accurata la situazione creditizia di un cliente e di fornire una risposta alle richieste di finanziamento in tempi brevi, riuscendo a essere più vicini alle esigenze del cliente finale in questo periodo di incertezza – ha dichiarato Federico Sforza CEO di AideXa.

Come sottolinea Angelo Padovani, Amministratore Delegato di Experian, ler le PMI diventa quindi più facile accedere alla liquidità necessaria per investire in innovazione e per superare un momento ancora fortemente condizionato dal Covid-19.

Experian – prosegue Padovani – ha fatto ingenti investimenti nell’Open Banking e questo ci ha consentito di fornire ad Aidexa una soluzione chiavi in mano che, sulla base del consenso esplicito del cliente finale, alimenta le decisioni creditizie in tempo reale di Aidexa, e semplifica drasticamente l’user experience nel cliente finale.

Le nuove opportunità per il credito delle PMI saranno discusse nel digital talk del 9 febbraio 2021 alle 17:00, grazie alla presenza di esperti, analisti, studiosi e a rappresentanti del mondo imprenditoriale in diretta streaming. Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente online.