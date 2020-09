Amazon Business Exchange digital edition: come partecipare

Confermata la seconda edizione dell'Amazon Business Exchange: novità del format digitale, temi trattati e modalità di presentazione.

Amazon Business Exchange: edizione 2020 digitale 19 Maggio 2020 Amazon Business conferma l’appuntamento per l’edizione 2020 di ABX (Amazon Business Exchange), in programma il 6 e 7 ottobre con un nuovo format digitale.

Dopo il debutto a Londra dell’anno scorso, l’evento si è dovuto reinventare per supportare i responsabili del procurement aziendale, finanza e supply chain nell’era della “nuova normalità” post-Covid. Lo farà con una virtual conference che, anche nella sua versione digitale, resta intersettoriale e gratuita. Quest’anno i partecipanti avranno la possibilità di seguire ABX, fare networking e acquisire nuove conoscenze comodamente da casa.

Amazon Business Exchange 2020

Le sessioni sono state organizzate in modo completamente digitalizzato. In programma ci sono:

7 presentazioni sul palco principale;

12 sessioni di breakout dedicate a più percorsi tematici.

In tutti i casi si tratterà di un’esperienza interattiva, in cui i si potrà partecipare con talk, dibattiti e chat in diretta.

In programma ci sono anche diversi incontri con i cosiddetti “ABX Changemakers“: speaker di successo che stanno guidando con efficacia la trasformazione digitale nei loro settori, superando le complessità causate dal Covid-19, semplificano l’esperienza di acquisto, promuovendo iniziative di sostenibilità o dimostrando il valore del procurement aziendale.

Il focus principale sarà il Coronavirus: una virtual expo, workshop, conferenze interattive, panel, laboratori di formazione, tavole rotonde e una selezione di case studies forniranno un’interessante occasione per capire come come affrontare le sfide dell’approvvigionamento aziendale e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità grazie al supporto delle tecnologie di automazione e digitalizzazione.

Tra le grandi novità dell’evento ABX 2020 c’è il Procurement Hero Award le cui nomination rimarranno aperte fino al 9 settembre. Durante l’evento di ottobre verranno premiate le figure chiave dell’approvvigionamento di tutti i giorni.

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito dedicato all’evento.