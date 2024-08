Accertamenti fiscali: i controlli fanno emergere nuovi redditi

Nuovo stimolo alla compliance grazie all’effetto indiretto degli accertamenti fiscali: in seguito agli accertamenti, aumentano le basi imponibili.

Gli accertamenti fiscali compiuti sulle persone fisiche generano un aumento delle basi imponibili dichiarate negli anni successivi, relative a IVA, IRAP e IRPEF.

Questo è quanto emerge dal report di verifica dei risultati della gestione 2023 stilato dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che evidenzia la variazione del livello di propensione all’adempimento da parte dei contribuenti in seguito a un controllo fiscale.

Stando ai dati, per quanto riguarda le persone fisiche i controlli fiscali hanno provocato un aumento medio di base dichiarata pari a 8,94 milioni di euro per l’IVA, 17,15 milioni di euro per l’IRPEF e 24,45 milioni di euro per l’IRAP, nell’anno di imposta immediatamente successivo.

Si nota che i soggetti che hanno ricevuto una notifica di accertamento unificato in media negli anni 2015-2018 hanno dichiarato oltre € 5.700 in più di base IVA, € 3.094 in più di base IRPEF e quasi € 7.000 in più di base IRAP.”

In altre parole, i contribuenti hanno dichiarato circa 1.364 euro in più di base IVA, 1.195 euro in più di base IRPEF e 2.180 euro in più di base IRAP. Questo effetto, inoltre, sembra durare anche negli anni successivi al primo post verifica.

Il report, inoltre, segnala anche come l’effetto positivo generato dai controlli coinvolga anche le società di persone, tanto che in seguito a una notifica di accertamento tendono a dichiarare in media 2.980 euro in più di base IVA, 972 euro in più di base IRPEF e 1.601 euro in più di base IRAP.