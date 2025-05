Asta BTP del 13 maggio 2025: i titoli in emissione su cui investire

In asta titoli a medio e lungo termine, con rendimenti cedolari dal 2,65% fino al 4,45%: calendario prenotazioni BTP e dettaglio emissione.

L’asta BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) del 13 maggio 2025 segna un appuntamento importante per gli investitori, con il Ministero del Tesoro che ha annunciato l’emissione di diverse tranche di titoli di Stato a medio-lungo termine. In collocamento ci sono titoli a 3, 7 anni e 20 anni, ciascuno con caratteristiche distintive in termini di cedola e importo offerto.

Asta 13 maggio: il dettaglio dei BTP in collocamento

Emissione BOT a un anno il 14 maggio 7 Maggio 2025 L’emissione del 13 maggio 2025 si inserisce in un contesto di incertezze macroeconomiche e di tassi di interesse in evoluzione. Gli investitori potranno beneficiare di rendimenti relativamente interessanti soprattutto sui titoli a lunga scadenza. L’asta include tre diversi titoli con scadenze e caratteristiche differenti.

BTP 3 anni (ISIN IT0005641029) con scadenza il 15 giugno 2028: offre una cedola del 2,65% . Il MEF prevede un importo minimo offerto di 3 miliardi di euro, con un massimo di 3,5 miliardi di euro. La provvigione di collocamento è dello 0,1%, e l’importo in asta supplementare è fissato al 20% dell’importo complessivo.

(ISIN IT0005641029) con scadenza il 15 giugno 2028: offre una . Il MEF prevede un importo minimo offerto di 3 miliardi di euro, con un massimo di 3,5 miliardi di euro. La provvigione di collocamento è dello 0,1%, e l’importo in asta supplementare è fissato al 20% dell’importo complessivo. BTP 7 anni (ISIN IT0005647265): con scadenza al 15 luglio 2032, offre una cedola del 3,25% . L’importo minimo offerto è di 2 miliardi di euro, con un massimo di 2,5 miliardi di euro. La provvigione di collocamento per questa tranche è dello 0,15%, con una parte supplementare del 20%.

(ISIN IT0005647265): con scadenza al 15 luglio 2032, offre una . L’importo minimo offerto è di 2 miliardi di euro, con un massimo di 2,5 miliardi di euro. La provvigione di collocamento per questa tranche è dello 0,15%, con una parte supplementare del 20%. BTP 20 anni (ISIN IT0005530032): con scadenza 1° settembre 2043, offre una cedola del 4,45%. Il MEF ha fissato un importo minimo di 1 miliardo di euro e un massimo di 1,5 miliardi di euro, con una provvigione di collocamento dello 0,25% e un’importante componente supplementare del 20%.

Attenzione alle cedole, staccate secondo il seguente calendario

Tipologia titolo BTP 3 Anni BTP 7 Anni BTP 20 Anni Tranche 5ª 2ª 10ª Prima emissione 17/ 03/ 2025 25/ 04/ 2025 01/ 09/ 2022 Scadenza 15/ 06/ 2028 15/ 07/ 2032 01/ 09/ 2043 Cedola annuale 2,65% 3,25% 4,45% Data pagamento cedola 15/ 06/ 2025 (*) 15/ 07/ 2025 (*) 01/ 09/ 2025

*Prima cedola corta per i BTP 3 Anni con tasso lordo pari a 0,655220% corrispondente ad un periodo di 90 giorni su un semestre di 182 . Scadenza cedole successive: 15 dicembre – 15 giugno di ogni anno.

*Prima cedola corta per i BTP 7 Anni con tasso lordo pari a 0,727210% corrispondente ad un periodo di 81 giorni su un semestre di 181. Scadenza cedole successive: 15 gennaio – 15 luglio di ogni anno.

Come partecipare all’asta BTP: guida alla sottoscrizione

BTP Italia in collocamento dal 27 maggio 24 Aprile 2025 Il collocamento dei titoli avverrà attraverso il meccanismo dell’asta marginale, con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa. Il pubblico avrà la possibilità di prenotare i titoli attraverso gli “Specialisti in titoli di Stato” entro il 12 maggio 2025. Le offerte dovranno essere inoltrate telematicamente alla Banca d’Italia.

Gli operatori possono presentare fino a cinque offerte, ciascuna con un importo non inferiore a 500.000 euro. Le domande pervenute saranno esaminate e quelle con prezzi non convenienti saranno scartate. L’importo minimo sottoscrivibile per i titoli sarà di 1.000 euro, e gli operatori dovranno rispettare rigorosi criteri di ammissibilità per le loro proposte.strume