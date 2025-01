Asta BOT a 6 mesi in emissione il 31 gennaio 2025

Il MEF colloca 6,5 miliardi di euro in BOT semestrali: scadenze e modalità di partecipazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato i dettagli dell’asta per i Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) semestrali che saranno emessi il 31 gennaio 2025. L’ammontare complessivo offerto è di 6,5 miliardi di euro, con scadenza il 31 luglio 2025, per una durata di 181 giorni.

Alla stessa data scadranno BOT per un totale di 9,35 miliardi di euro, mentre il totale di quelli in circolazione al 14 gennaio ammonta a 129,71 miliardi di euro.

Asta BOT 31 gennaio: calendario operazioni

Il BOT semestrale sarà collocato tramite asta competitiva, un sistema che prevede richieste espresse in termini di rendimento. L’emissione riguarda una prima tranche con codice ISIN che sarà comunicato al momento dell’asta.

Di seguito il calendario delle scadenze operative:

Prenotazione pubblico: entro il 28 gennaio 2025.

Domande in asta: entro le 11:00 del 29 gennaio 2025.

Collocamento supplementare: entro le 15:30 del 30 gennaio 2025.

Data di regolamento: 31 gennaio 2025.

I titoli offerti saranno immessi nel sistema di compensazione e liquidazione gestito dalla Banca d’Italia, con iscrizione automatica a favore degli aventi diritto.

Modalità di partecipazione

L’asta è riservata agli operatori qualificati, definiti “Specialisti in titoli di Stato” o “Aspiranti Specialisti”, individuati secondo i decreti ministeriali in vigore. Gli operatori possono presentare fino a cinque richieste di acquisto, ognuna per un importo minimo di 1,5 milioni di euro.

Le richieste devono specificare un rendimento in percentuale, con variazioni minime di un millesimo di punto. Non sono ammesse richieste senza indicazione del rendimento.

Le richieste devono essere inviate esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria. Eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature consentono l’invio delle richieste con modalità alternative previste dal decreto di emissione.

Commissioni e rendimenti

Per i BOT a 6 mesi, le commissioni applicabili agli investitori retail da parte degli intermediari non possono superare lo 0,10%. Il rendimento effettivo sarà determinato durante l’asta in base alle richieste pervenute, con il prezzo medio ponderato a rappresentare il riferimento fiscale.

Collocamento supplementare

Gli operatori “Specialisti in titoli di Stato” che partecipano all’asta ordinaria potranno accedere al collocamento supplementare, pari al 15% dell’importo nominale offerto. Questa operazione sarà regolata alle stesse condizioni di rendimento determinate durante l’asta principale.