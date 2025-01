Il Valore della Consulenza 2025: appuntamento a Milano per il futuro del settore finanziario

Milano ospita la terza edizione de "Il Valore della Consulenza", evento targato Wall Street Italia, dedicato alle sfide e opportunità del mercato finanziario.

Il 6 febbraio 2025, a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, si terrà la terza edizione de “Il Valore della Consulenza”, l’evento esclusivo organizzato da Wall Street Italia che riunirà i protagonisti della consulenza finanziaria italiana. L’appuntamento rappresenta un’opportunità unica per discutere i cambiamenti e le sfide del settore in un contesto economico e sociale in continua evoluzione.

Focus su mercati finanziari e innovazione digitale

I leader del settore condivideranno esperienze e strategie per interpretare il cambiamento economico e finanziario legato alla longevità e alla trasformazione dei mercati. L’evento sarà un’occasione per esplorare temi chiave come le raccolte record nel settore, l’influenza di modelli vincenti internazionali, e l’urgenza di innovare i sistemi di investimento in Italia.

Un confronto tra istituzioni, industria e consulenza

Le prospettive sui mercati finanziari saranno al centro della kermesse, con interventi di importanti player globali come Allianz Global Investor, Careisgold e Pimco. ING porterà la sua esperienza nella consulenza finanziaria, contribuendo al dibattito sulle nuove frontiere del wealth management. Tra i protagonisti della giornata:

Marco Bernardi , Vice-Direttore Generale Banca Generali

, Vice-Direttore Generale Banca Generali Fabio Cubelli , Direttore Generale Fideuram

, Direttore Generale Fideuram Duccio Marconi , Direttore Centrale Rete Financial Advisor Mediobanca Premier

, Direttore Centrale Rete Financial Advisor Mediobanca Premier Mario Ruta , Direttore Commerciale e Vice Direttore Generale di Allianz Bank

, Direttore Commerciale e Vice Direttore Generale di Allianz Bank Stefano Volpato, Direttore Commerciale Banca Mediolanum

Consulenti al ricambio generazionale

Il programma prevede anche un approfondimento sui cambiamenti che stanno trasformando il lavoro dei consulenti finanziari, con un focus su competenze, sviluppo digitale e ricambio generazionale. Tra i relatori attesi:

Antonio Patuelli , Presidente ABI

, Presidente ABI Luigi Conte , Presidente di Anasf

, Presidente di Anasf Nicola Ardente , Presidente di EFPA Italia

, Presidente di EFPA Italia Guerino Testa , Segretario della Commissione Finanza della Camera dei Deputati

, Segretario della Commissione Finanza della Camera dei Deputati Marco Tofanelli , Segretario Generale di Assoreti

, Segretario Generale di Assoreti Matteo Pomoni , Head of Investments and Wealth ING

, Head of Investments and Wealth ING Alessandro Varaldo , Amministratore Delegato di Banca Aletti

, Amministratore Delegato di Banca Aletti Nicola Ronchetti, Fondatore di Finer

Come partecipare

Un evento unico nel suo genere, che rappresenta un punto di riferimento per il futuro della consulenza finanziaria in Italia ed aperto a tutti i professionisti e appassionati del settore.

Per registrarsi e partecipare alla giornata di incontri, dibattiti e networking, è possibile visitare il sito ufficiale: iscriviti qui.