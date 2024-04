Trenitalia acquista MilleMiglia, in arrivo nuove promozioni

Millemiglia con nuove promozioni: il programma fedeltà di Alitalia passa sotto Trenitalia, in arrivo sconti e offerte collegati a Carta Freccia e Xgo.

MilleMiglia passa sotto la gestione di Trenitalia, che ha acquisito Italia Loyalty, ossia l’azienda proprietaria del club, facendo dunque suo lo storico programma fedeltà promosso da Alitalia.

Allo stesso tempo ne ha acquisito il database di iscritti, contenente oltre 6 milioni di nominativi, probabili destinatari di future campagne promozionali promosse dalla compagnia ferroviaria.

Gli iscritti al programma, fino ad oggi, hanno potuto accumulare punti attraverso una vasta rete di partner della compagnia aerea.

Adesso, gli ex clienti Alitalia e titolari del programma MilleMiglia potranno probabilmente beneficiare di promozioni, sconti e iniziative commerciali attivati in sinergia con il possesso delle carte fedeltà di Trenitalia, che attualmente sta varando diverse possibilità per utilizzare il vasto database.

I titolari di MilleMiglia si sommano infatti agli oltre 10 milioni di viaggiatori iscritti ai programmi Carta Freccia e Xgo di Trenitalia.

Da parte di Trenitalia, infine, c’è anche l’intenzione di integrare i dipendenti della società Italia Loyalty finora gestore di MilleMiglia.