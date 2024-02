Conti corrente: tutti i costi e le migliori offerte

Conto corrente: tutti i costi medi per ogni servizio, le voci da controllare e le migliori offerte bancarie del momento.

Con l’aumento delle commissioni bancarie, la scelta del conto corrente è diventata difficile: negli ultimi 12 mesi, l’ICC (Indicatore del Costo Complessivo) è diventato molto oneroso soprattutto per i giovani (+22% per il conto classico e +14% per i conti online) ma anche per le famiglie (gli aumenti si assestano intorno a +6,6%) e per i pensionati (al +4%).

Vediamo cosa è emerso dall’analisi di Altroconsumo su tariffe e servizi offerti dagli istituti bancari.

Servizi bancari: costi e commissioni

Se fino a qualche anno fa i servizi essenziali come il Bancomat erano offerti gratuitamente, oggi il canone medio si attesta a 10,80 euro, registrando peraltro un significativo aumento rispetto all’anno precedente (a gennaio 2023 la media era 9,190 euro). Un incremento giustificato dall’introduzione di nuove funzionalità come il prelievo internazionale.

Anche le carte di credito sono soggette a una tendenza al rialzo delle commissioni, registrando un aumento dei costi del +3,13% e portando la media a 51,36 euro.

Tra le tendenze più recenti si registra un aumento dell’utilizzo dei servizi bancari per il pagamento di spese verso la PA. Un’abitudine sempre più diffusa, che sta generando un ulteriore aumento delle commissioni: il costo medio è di 1,77 euro (+4,5% su gennaio 2023).

In aumento anche le commissioni per i pagamenti agli sportelli, inclusi bollette e multe, in netta crescita (per una media di 3,39 euro).

Mentre alcune commissioni subiscono un aumento, c’è da segnalare che altre registrano una diminuzione. Ad esempio, la commissione relativa al bonifico allo sportello è in calo del -6%, con una media di 5,19 euro. Tuttavia, i costi per i correntisti che entrano in rosso vedono un aumento significativo, con un tasso passivo del 18,24%, rispetto al 17,79% dell’anno precedente.

Quanto costa il conto corrente: le voci fisse e variabili

Molti ignorano i costi del proprio conto corrente. In realtà, la banca li indica nel “Riepilogo annuale delle spese“, un documento che dettaglia movimenti e spese per il conto, inviato tra gennaio e febbraio per posta o disponibile online.

Oltre alle spese fisse come il canone mensile del conto e quello annuale per le carte di debito e di credito, vengono elencate le spese variabili per le operazioni del correntista, come le commissioni per bonifici e prelievi presso sportelli di altre banche o i pagamenti tramite Cbill o pagoPA.

Ci sono poi le tasse, tra cui l’imposta di bollo annuale di 34,20 euro che si applica solo se la giacenza media nel periodo considerato supera i 5.000 euro e la ritenuta fiscale del 26% sulle giacenze di conto.

Come scegliere il miglior conto corrente

A fronte di ciò, ecco alcuni fattori da considerare quando si sceglie un conto corrente:

il canone annuale del conto corrente;

del conto corrente; le spese di gestione , ovvero per operazioni come bonifici, prelievi e pagamenti;

, ovvero per operazioni come bonifici, prelievi e pagamenti; il costo della carta di debito ;

; il costo dei prelievi in Italia e all’estero;

in Italia e all’estero; l’eventuale rendimento delle somme depositate;

delle somme depositate; i servizi online offerti, come l’home banking e l’app per smartphone.

I conti corrente più vantaggiosi

Nonostante l’incremento generale delle commissioni, l’ampio panorama bancario offre ancora alcune opzioni convenienti per i correntisti attenti alle tariffe, tenendo in considerazione il tasso attivo e il guadagno netto annualmente applicato.

Tra le proposte più interessanti, Altroconsumo ha individuato le seguenti soluzioni:

Banca Sistema : con il conto SI! Corrente, offre un tasso lordo del 1,5% e un rendimento netto del 1,11%, con guadagno annuo di 44,40 euro.

: con il conto SI! Corrente, offre un tasso lordo del 1,5% e un rendimento netto del 1,11%, con guadagno annuo di 44,40 euro. Banca Progetto : con il conto Key, offre un guadagno annuale di 7,40 euro.

: con il conto Key, offre un guadagno annuale di 7,40 euro. Banca Ifis : con Rendimax, propone un guadagno netto annuo del 0,15%.

: con Rendimax, propone un guadagno netto annuo del 0,15%. Ibl Banca: con Controcorrente-Semplice, assicura un guadagno di 2,96 euro all’anno.

Segnaliamo poi alcuni dei migliori conti correnti online a zero spese:

Conto Corrente BBVA: canone 0€ per sempre e fino a 280€ di cashback.

canone 0€ per sempre e fino a 280€ di cashback. Conto Corrente Arancio ING: canone 0€ accreditando lo stipendio o con entrate di almeno 1000€ al mese.

canone 0€ accreditando lo stipendio o con entrate di almeno 1000€ al mese. Conto Corrente Smart Widiba: canone 0€, carta di debito gratuita e prelievi gratuiti in tutto il mondo.

canone 0€, carta di debito gratuita e prelievi gratuiti in tutto il mondo. Conto Corrente N26: canone 0€ per sempre, carta di debito gratuita e prelievi gratuiti in Europa.

canone 0€ per sempre, carta di debito gratuita e prelievi gratuiti in Europa. Conto Corrente Crédit Agricole Online: canone 0€ per sempre, carta di debito gratuita e prelievi gratuiti in Italia.