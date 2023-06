Isybank, rivoluzione digitale per Intesa Sanpaolo

Funziona via app, offre home banking, pagamenti p2p, microcredito ed anche un conto corrente gratuito: è Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, primo gruppo bancario italiano, entra prepotente nel settore fintech con la nuova banca digitale Isybank: funziona via app (ma all’occorrenza permette di interagire con un funzionario), permette l’attivazione di un conto corrente in pochi click, offre tutti i servizi online (bancomat compreso), integra funzioni di pagamento p2p verso utenti in rubrica ed offre persino micro-prestiti personalizzati.

Il target ideale? I 4 milioni di clienti Intesa Sanpaolo che già oggi non usano le filiali fisiche in quanto fruitori prevalentemente delle versioni digitali dei servizi bancari, in modo particolare quelli orientati al mobile banking.

Vediamo tutto.

Conto corrente e servizi digitali Isybank

Si possono attivare tre diverse tipologie di conto corrente: isyLight (profilo gratuito, conto e carta digitale compresi nel canone a zero), isySmart e isyPrime (con canone mensile). Oltre alla carta di debito fisica e digitale e ai classici servizi di home banking, la app è abilitata alle transazioni verso i contatti della rubrica telefonica, oltre che in forma digitale verso i punti vendita abilitati.

Fra le funzionalità esclusive segnaliamo l’anticipo stipendio o pensione: è un micro-prestito con commissione, che permette di avere fino a 15 giorni prima la disponibilità di una parte o dell’intero importo dello stipendio o della pensione. Infine, la funzione “Parla con noi”, consente di contattare direttamente un funzionario dal giovedì alla domenica anche di sera.

La strategia di Intesa Sanpaolo

La banca digitale si inserisce nella strategia del gruppo con un investimento di 650 milioni di euro. «Un ulteriore passo per rendere il Gruppo una best practice anche in ambito tecnologico – sottolinea l’amministratore delegato del Gruppo, Carlo Messina – e un elemento di discontinuità per il futuro della banca, che le consentirà di essere leader nel panorama europeo per efficienza operativa e innovazione a servizio della clientela»

Il partner tecnologico è Thought Machine, società di core banking con sede nel Regno Unito. Il top management è formato dall’amministratore delegato Antonio Valitutti e dal presidente, Mario Boselli.