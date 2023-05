Estrazione Lotteria degli Scontrini del 25 maggio 2023: i risultati settimanali

I 15 codici vincenti dell'estrazione del 25 maggio della Lotteria degli Scontrini in attesa delle estrazioni istantanee con premi fino a 150 euro in cassa.

Il 25 maggio si è tenuta, come ogni giovedì, l’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini, con i 15 premi settimanali che hanno regalato a chi ha fatto acquisti cashless nella settimana precedente 25.000 euro per gli acquirenti e 5.000 euro per gli esercenti.

Vediamo, come ogni settimana su PMI.it, quali sono i codici scontrino fortunati, che sono stati estratti questa settimana, insieme ai dettagli sui premi in palio e le modalità di riscossione.

I 15 Codici Vincenti dell’Estrazione del 25 Maggio

Ecco i 15 codici della Lotteria che hanno vinto all’estrazione del 25 maggio 2023, la ventiquattresima di quest’anno.

Novità Lotteria Scontrini 2023

A partire dal 2023, oltre ai premi settimanali da 25.000 euro, ai premi mensili da 100.000 euro e al premio annuale da 5 milioni di euro, ci saranno anche estrazioni istantanee, il cui risultato sarà immediatamente noto in cassa. Il registratore di cassa emetterà un QR Code da scansionare con lo smartphone per scoprire l’esito della vincita. Il sistema prevede sempre la partecipazione tramite codice Lotteria e l’accesso solo a coloro che effettuano acquisti in negozi fisici con metodi di pagamento elettronici. I premi istantanei saranno più modesti, da 100 e 150 euro.

Come riscuotere i premi

Per riscuotere i premi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificherà la vincita tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata AR (A/R – con avviso di ricevimento), garantendo la riservatezza dell’identità del vincitore. Sarà comunicato all’interessato l’obbligo di recarsi, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, presso l’ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o domicilio fiscale. Durante tale visita, sarà necessario procedere con l’identificazione e indicare le modalità di pagamento.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli effettuerà il pagamento dei premi esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale.

Le comunicazioni ai vincitori verranno effettuate come segue:

per gli acquirenti , tramite PEC se l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata è stato fornito nella sezione “area riservata”, altrimenti tramite raccomandata AR all’indirizzo di residenza o domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o in Anagrafe Tributaria. Questo avverrà se l’indirizzo di PEC non è stato fornito nella sezione “area riservata”, non risulta attivo o se la casella è piena al momento della comunicazione;

, tramite PEC se l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata è stato fornito nella sezione “area riservata”, altrimenti tramite raccomandata AR all’indirizzo di residenza o domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o in Anagrafe Tributaria. Questo avverrà se l’indirizzo di PEC non è stato fornito nella sezione “area riservata”, non risulta attivo o se la casella è piena al momento della comunicazione; per gli esercenti, identificati in base al numero di partita IVA memorizzato nel database “Sistema Lotteria”, la comunicazione avverrà tramite PEC all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata disponibile nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). In caso l’indirizzo di PEC non risulti attivo o la casella sia piena al momento della comunicazione, verrà inviata una raccomandata AR al domicilio fiscale.