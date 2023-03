Rendimento etico: guadagnare con le case all’asta

Rendimento Etico è una piattaforma di crowdfunding immobiliare che permette di guadagnare investendo in case all’asta da rimettere sul mercato.

Come tutti sanno il crowdfunding è un sistema di finanziamento che permette di raccogliere capitali mettendo assieme i contributi di diversi piccoli prestatori. Ci sono anche formule particolari, come ad esempio quello immobiliare: invece di unirsi per finanziare un’impresa (Equity Crowdfunding, Social Lending), ci si mette assieme per comprare un’immobile ed investire nel mattone laddove con le proprie forze economiche non sarebbe stato possibile.

Il Crowdfunding Immobiliare, a sua volta, può essere di tipo equity (si investe in una partecipazione societaria) o lending based (si investe in un mutuo ipotecario). Centrali nel crowdfunding sono sempre e comunque le piattaforme specializzate. Quelle di settore attive in Italia sono circa trenta. Tra quelle più interessanti c’è Rendimento Etico. Scopriamo perché.

Crowdfunding immobiliare per case all’asta

Rendimento Etico è una piattaforma di crowdfunding immobiliare che permette di guadagnare investendo in case all’asta da comprare e/o ristrutturare per farne aumentare il valore. Dove sta il risvolto etico? Parte dei proventi sono devoluti in progetti etici.

In pratica si prestano soldi alla ditta che vuole comprare e valorizzare l’immobile all’asta, per trasformarlo in un asset ad alto rendimento. È un nuovo modo per “prestare” i capitali in modo intelligente, anche a partire da 500 euro. In questo modo, Rendimento Etico offre la possibilità di guadagnare in un settore interessante come quello immobiliare anche se non si dispone di grandi risorse.

Si può anche decidere di sostenere più opportunità nello stesso momento, partecipando a diversi progetti e destinando a ognuno una parte del capitale a disposizione.

Come investire su Rendimento Etico

Ci sono diversi step da rispettare. In primo luogo occorre registrarsi e creare il proprio profilo gratuitamente, accedendo alle informazioni dettagliate sulle varie opportunità e scegliere più adatte a sé. In secondo luogo bisogna collegare il proprio conto corrente all’account creato e poi caricare il proprio conto deposito su Rendimento Etico con bonifico o carta di credito. A questo punto si deve scegliere su cosa investire.

Per fare la scelta migliore è bene rispondere ad una serie di domande del tipo “Quanto vuoi guadagnare? In quanto tempo? Qual è la tua predisposizione al rischio?”. Per ogni opportunità sul sito sono presenti i documenti e le informazioni per decidere in modo consapevole.

Per restare aggiornato sull’evoluzione del proprio guadagno direttamente online, infine, basta accedere al proprio portafoglio.

Quanto si guadagna

Come si legge nelle FAQ del sito, il guadagno previsto è diverso per ogni opportunità presenti su Rendimento Etico e dipende dal tipo e dalla durata dell’operazione.

In linea generale, le case offrono un rendimento più elevato rispetto ad altri tipi di operazioni come ad esempio le classiche obbligazioni. Ma il rischio c’è sempre, più o meno elevato: ogni operazione immobiliare comporta incognite.

Di norma, il livello di rischio è proporzionale al rendimento atteso. Di conseguenza le operazioni che generano profitti maggiori sono di solito più rischiose rispetto a quelle che generano profitti più contenuti.

E’ utile sapere che per ogni opportunità viene definito un periodo di tempo durante il quale vengono raccolti i fondi per il finanziamento dell’operazione. Se si è prestato parte del proprio capitale in un progetto e al termine di questo periodo i fondi raccolti non sono sufficienti per partire, la somma versata verrà riaccreditata sul conto deposito.