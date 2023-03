È possibile per una PMI semplificare e digitalizzare la quotidianità contabile e finanziaria? L’esperienza del ristorante Weimei, che si affida alle soluzioni Fintech di Qonto.

Gestire la quotidianità contabile e finanziaria in modo semplice e veloce è un’esigenza comune a tutte le PMI, che possono raggiungere questo obiettivo affidandosi a partner in grado di affiancare l’impresa nel suo intero ciclo di vita e supportarne il processo di digitalizzazione, come per esempio Qonto, soluzione di banking e gestione finanziaria aziendale leader in Europa.

Qonto è una soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa, che si posiziona come alleato di startup, piccole medie imprese e professionisti, offrendo un conto business che va oltre il banking e una soluzione di Business Finance Management in costante evoluzione. La mission di Qonto è quella di garantire un “one-stop-shop” per gestire al meglio tutte le attività finanziarie, affiancando ai servizi di banking e agli strumenti di pagamento una serie di funzionalità create ad hoc per semplificare la gestione delle spese dei team aziendali, ottimizzando a automatizzando la contabilità.

La storia di Weimei

Un esempio concreto del binomio proficuo tra Qonto e il mondo delle piccole e medie imprese è dato da Weimei, ristorante asiatico in provincia di Senigallia riuscito in breve tempo a ottimizzare e digitalizzare il business, risparmiando tempo ed energie.

Avviato a dicembre 2022 da Joy Gizelle Quiray, Weimei conta oggi sette dipendenti e vanta brillanti prospettive di crescita future. È la stessa titolare dell’attività a svelare come Qonto abbia permesso alla giovane impresa di digitalizzare la gestione contabile, mostrando una marcia in più rispetto alle banche tradizionali in termini di intuitività, completezza dell’offerta e soprattutto velocità, che rappresenta un elemento fondamentale per la quotidianità finanziaria di un’azienda:

La prima differenza tra Qonto e le banche tradizionali è la velocità. Abbiamo potuto aprire in maniera semplice e veloce il conto aziendale, operativo in meno di 24 ore. Con Qonto la velocità si traduce sia in velocità di risposta da parte dell’assistenza clienti sia nella possibilità di gestire in maniera semplice e intuitiva le proprie finanze. Attraverso la piattaforma basta un clic e il bonifico è fatto, proprio perché un’unica risorsa ci permette di avere tutte le funzionalità che ci servono.

L’offerta di Qonto, infatti, consente una gestione semplificata della contabilità, grazie all’app che permette di allegare giustificativi e note spese specificando l’ammontare dell’IVA per ogni transazione, importando i dati sul proprio software di contabilità in pochi clic e agevolando lo scambio di informazioni con il commercialista.

Con Qonto il tempo medio che utilizziamo per la gestione delle spese aziendali è meno di un’ora a settimana. Quattro persone hanno accesso alla piattaforma e possono gestire giustificativi e rimborsi. Inoltre, abbiamo collegato al conto 3 carte fisiche, mentre per le spese occasionali dei dipendenti utilizziamo il servizio di carte usa e getta con budget dedicato, un’opzione molto particolare e utile che differenzia Qonto dalla maggior parte delle banche.

Qonto infatti offre diversi piani personalizzati che comprendono, tra le diverse funzionalità, sei differenti carte business fisiche e virtuali, tutte compatibili con Apple Pay e Google Pay, e Qonto for Teams, una serie di funzionalità specifiche volte a semplificare la gestione delle spese dei team aziendali, per consentire a imprenditori e dipendenti di ottenere maggiore flessibilità e autonomia finanziaria.

Qonto, inoltre, dà la possibilità di scegliere un’offerta POS vantaggiosa e su misura, utilizzabile sia in modalità fisica sia tramite App mobile per tenere sempre sotto controllo tutte le transazioni. Un’opportunità resa possibile dalle integrazioni sviluppate con terze parti e dalle offerte complementari, come quella con Nexi, che si rivela molto utile per le imprese che come Weimei hanno bisogno di dotarsi di un dispositivo POS oltre al conto aziendale.

Tra i vantaggi apprezzati maggiormente dai gestori di Weimei compare anche il servizio di fatturazione elettronica incluso nel conto, intuitivo e soprattutto fondamentale per ottemperare all’obbligo di legge. In concomitanza con l’aggiornamento normativo in materia di fatturazione in vigore dal 1° luglio 2022 Qonto, ha lanciato per il mercato italiano la funzionalità di fatturazione elettronica che semplifica il processo di generazione e condivisione delle fatture ordinarie.

L’esperienza di Weimei rappresenta una preziosa testimonianza di come l’utilizzo di risorse fintech innovative possa facilitare notevolmente la gestione dell’impresa lasciando tempo ed energia per le attività a valore aggiunto e ai nuovi progetti.