Rischio di insolvenza: soluzioni assicurative Smart per le PMI

Il 2023 vedrà un nuovo aumento delle insolvenze aziendali: come azzerare i rischi con l’assicurazione del credito, affidandosi a soluzioni agili e 100% digitali.

Il 2023 non sarà un anno facile per il mondo delle imprese, chiamate ad affrontare un nuovo aumento delle insolvenze aziendali destinate a raggiungere i livelli pre-Covid. Uno scenario poco roseo soprattutto per le PMI, che complici l’inflazione, la crisi energetica e le interruzioni della catena di approvvigionamento vedono progressivamente ridursi i flussi di cassa, tanto che l’aumento dei fallimenti sta coinvolgendo il 60% dei settori produttivi a livello europeo.

Questi dati arrivano direttamente dall’analisi quadrimestrale di Allianz Trade, che sottolinea come le imprese debbano mettere in atto strategie efficaci per riuscire a individuare clienti e fornitori ad alto rischio, sfruttando le potenzialità offerte da strumenti completi e sicuri come l’assicurazione dei crediti commerciali.

Insolvenze aziendali in aumento del 36% nel 2023

Analizzando i dati resi noti da Allianz Trade, nello specifico, si evince come le insolvenze aziendali stiano subendo una significativa accelerazione, in Europa come nel resto del mondo, in controtendenza rispetto a un biennio caratterizzato da cali e stabilità. Focalizzando l’attenzione sull’Italia, nel 2023 si prevedono 10.900 insolvenze, con un aumento del 36% rispetto all’anno precedente e in linea con i livelli del 2019.

Grazie alle misure di sostegno messe in atto dallo Stato per fronteggiare la crisi causata dalla pandemia, infatti, nel 2020 le insolvenze si sono fermate a circa 7.000, la cifra più bassa raggiunta dal 2008.

Assicurazione crediti commerciali: come funziona e vantaggi

Prevenire il rischio di clienti insolventi è una priorità per le imprese, soprattutto per le realtà che concedono dilazioni di pagamento e di conseguenza sono maggiormente esposte al pericolo di mancato incasso delle fatture.

Come proteggere i flussi di cassa? Innanzitutto adottando accorgimenti che tutelano in caso di insolvenza, ad esempio inserendo clausole nei contratti di fornitura che garantiscano la titolarità dei beni fino al completamento del pagamento da parte del cliente.

Per poter continuare a concedere dilazioni di pagamento proteggendosi dal rischio di insolvenze, le imprese possono affidarsi all’assicurazione dei crediti commerciali: è uno strumento completo e sicuro che consente di identificare i partner commerciali ad alto rischio e di ottenere un rimborso relativo al costo delle merci e/o di servizi forniti, anche in caso di mancato pagamento da parte del cliente.

Grazie al monitoraggio continuo del portafoglio clienti, infatti, le imprese che stipulano assicurazioni sui crediti possono affrontare e gestire serenamente i rischi commerciali e accedere a numerosi vantaggi:

capitale aziendale sempre protetto e garantito, mentre scompare il rischio di sovraindebitamento legato a mancati flussi finanziari;

sempre protetto e garantito, mentre scompare il rischio di sovraindebitamento legato a mancati flussi finanziari; fatturato in aumento grazie alle vendite più sostenute e l’assenza di perdite non preventivate;

in aumento grazie alle vendite più sostenute e l’assenza di perdite non preventivate; accesso a migliori condizioni di finanziamento applicate dalle banche;

applicate dalle banche; maggiore opportunità di espandere il business all’estero, soprattutto in mercati poco conosciuti;

all’estero, soprattutto in mercati poco conosciuti; supporto nella gestione delle controversie con i clienti, relativamente a eventuali accordi di pagamento o recupero dei crediti insoluti.

Soluzioni flessibili e smart per assicurare i crediti commerciali

Per le micro, piccole e medie imprese, inoltre, è fondamentale poter accedere a strumenti agili, semplici e flessibili in grado di proteggere al meglio il business. Rispondendo a questa richiesta in modo efficace, Allianz Trade ha creato soluzioni assicurative ad hoc a tutela dei crediti commerciali delle PMI che operano sia nel mercato italiano sia all’estero, come Business Advantage Smart:

processo 100% digitale , potendo acquistare la polizza credito attraverso online e assistiti da un operatore in video-call;

, potendo acquistare la polizza credito attraverso online e assistiti da un operatore in video-call; prezzo chiaro e flessibile , grazie al preventivo online che calcola l’importo del premio in tempo reale;

, grazie al preventivo online che calcola l’importo del premio in tempo reale; gestione semplice e immediata delle richieste di copertura, con esito immediato a seconda del grado di “assicurabilità” del debitore.

