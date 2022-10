Come risparmiare quando si vive da soli: consigli pratici per gestire al meglio le proprie finanze e risparmiare da single.

Inflazione, caro bollette, crisi economica… la situazione oggi è complessa e la parola d’ordine è risparmiare. Un imperativo d’obbligo per chi ha una famiglia alle spalle ma un’esigenza avvertita anche da chi vive da solo.

La gestione del denaro da single presenta vantaggi e svantaggi. Da una parte si ha la piena libertà di decidere quando e come spendere i propri soldi duramente guadagnati ma dall’altra, specie se si è poco oculati, si corre il rischio di non riuscire a contenere alcune spese.

Chi è single può decidere la destinazione dei propri soldi liberamente, ma cosa succede quando si tratta di grandi obiettivi finanziari? Come risparmiare per la pensione, per comprare casa o pagare i debiti imprevisti? Ecco alcuni consigli per gestire al meglio le proprie finanze e risparmiare da single.

I consigli per risparmiare da single

Per prima cosa è utile impostare un budget. Single, fidanzati, sposati: non importa quale sia il vostro status, dovete redigere un bilancio e tracciare reddito e spese, fisse e non. Il bilancio non deve essere necessariamente complicato e non deve richiedere ore di lavoro. Possono venire in aiuto alcune regole messe a punto dagli esperti.

Programmate le spese abituali

La regola del 50/30/20 è un metodo di budgeting mensile semplice che vi dice esattamente quanto destinare ogni mese ai vostri risparmi e alle vostre spese. Seguendola si eviterà di spendere troppo e accumulare i vostri risparmi nel tempo. Consiste nel dividere il reddito mensile al netto delle imposte in tre categorie di spesa: 50% per i bisogni, 30% per i desideri e 20% per i risparmi o il pagamento dei debiti.

Mantenendo regolarmente le spese bilanciate tra queste aree di spesa principali, potete far lavorare il vostro denaro in modo più efficiente. Oggi giorno poi ci sono diverse app che possono aiutare a controllare le spese settimanali e mensili.

Chiedete aiuto per rispettare gli impegni

Come gestire il bilancio familiare: risparmiare evitando sprechi 10 Ottobre 2022 Nonostante le regole, tutti abbiamo bisogno di aiuto a volte. Quindi, se siete single e avete problemi a dire di no all’ennesimo acquisto della settimana, cercate un partner di responsabilità che vi aiuti nel rinunciare alle spese che non avete preventivato.

Chiedete a un amico fidato, a un vicino di casa, a un familiare o a un collega di aiutarvi a mantenere la rotta. Fategli conoscere i vostri obiettivi, i vostri sogni e persino il vostro budget mensile. Ma ricordate: dovete essere onesti sulle aree in cui avete bisogno di crescere.

Più li lascerete entrare nella gestione delle vostre finanze, più potranno aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Ovviamente la fiducia è alla base di tutto.

Stabilite obiettivi realizzabili

Oltre a stabilire degli obiettivi, per realizzarli davvero è meglio puntare a target specifici, misurabili e sensibili al tempo e metterli per iscritto. Se li scrivete e li tenete in bella vista dove potete vederli sempre, magari un post-it attaccato al frigo, sarà più facile rimanere motivati.

Come risparmiare soldi: 5 consigli e gli errori da evitare 19 Settembre 2022 Per risparmiare denaro, considerando che da single si ha più tempo a disposizione rispetto a chi debba badar ad una famiglia, consiglio utile può essere quello di trovare un’attività secondaria. Ma quale?

Avete mai pensato di trasformare un hobby in attività? Quale momento migliore di questo? Da dog sitter fino alle ripetizioni scolastiche, o per chi è più pratico a lavoretti di casa, la scelta è vasta. Lavorando qualche ora in più ogni settimana oltre al vostro lavoro a tempo pieno, potete accumulare denaro per pagare i debiti, riempire il vostro fondo di emergenza o persino risparmiare per cose più importanti come la casa o l’auto dei vostri sogni e la pensione.

In ogni caso la regola aurea è imparare a gestire il vostro denaro nel modo giusto. Più si sa come gestire il denaro nel modo giusto, meglio si starà indipendentemente dalla fase della vita in cui ci si trova.