Perché è importante risparmiare soldi nel breve e nel lungo periodo: strategie e vantaggi pratici per chi impara a risparmiare mese per mese.

La pandemia, la guerra in Ucraina, l’inflazione alle stelle…risparmiare oggi è sempre più difficile alla luce di un caro vita che costringe in tantissimi a tagliare spese e modificare drasticamente le proprie abitudini. Ma anche e soprattutto in questa complessa congiuntura economica l’importanza del risparmio è innegabile, in quanto garantisce maggiore sicurezza per la gestione del quotidiano e per il prossimo futuro.

Se si hanno soldi da parte per le emergenze, si può infatti contare su un cuscino per le emergenze e affrontare con serenità gli imprevisti. Vediamo meglio come e perchè.

I motivi per risparmiare denaro

Esistono modi semplici per risparmiare, che si possono mettere in pratica da subito. A volte possono comportare dei sacrifici, ma se si è davvero motivati la sfida diventa un’opportunità. il segreto è fare del risparmio una buona abitudine. Tanto più che i motivi pratici per mettere da parte denaro ogni mese certo non mancano.

Nel medio e lungo periodo risparmiare soldi è uno degli aspetti essenziali per costruire ricchezza e avere un futuro finanziario sicuro.

Perché risparmiare nel breve periodo

Nell’immediato, ottimizzare le spese mettendo qualcosa da parte ogni mese è un sistema che permette di centrare specifici obiettivi di breve termine:

pagare un conguaglio imprevisto sulle bollette,

pagare una rata di un mutuo o un prestito improvvisamente aumentate,

saldare un debito che ha sforato i termini di dilazione concessa,

pagare una cartella esattoriale inaspettata,

gestire spese familiari o aziendali incrementate a causa dell’inflazione,

comprare o ristrutturare casa,

trarre vantaggio dai risparmi a breve termine per soddisfare esigenze personali o familiari, come ad esempio iscriversi ad un corso oppure fare un viaggio.

Perché risparmiare nel lungo periodo

Risparmiare denaro permette di uscire dalle incertezze della vita e offre l’opportunità di godere di una vita di qualità. Mettere da parte una somma di denaro in modo sistematico può aiutarci a superare molti ostacoli e difficoltà della vita e può sostenere la propria famiglia nel momento del bisogno e garantire che abbia qualcosa su cui contare in caso di eventi sfortunati.

Il risparmio è fondamentale per tutti, indipendentemente dal reddito, dalle spese e dalla fase della vita. Ecco alcuni motivi per cui è necessario iniziare a risparmiare.

Tranquillità: sapere di avere una certa somma accumulata per i momenti di bisogno vi dà tranquillità. Potete condurre una vita senza stress sapendo che non dovrete sudare se le cose prendono una strada inaspettata.

Un futuro migliore: i risparmi possono essere la risposta a una serie di obiettivi. L’acquisto di una casa, l’accumulo di fondi per la pensione o l’acquisto di un auto.

Istruzione dei figli: con una notevole quantità di risparmi, potete alimentare i sogni dei vostri figli e pagare le migliori scuole e università di tutto il mondo,

Tutela familiare in caso di imprevisti o incidenti: risparmiando in modo abituale, si può proteggere la famiglia nei momenti difficili o sfortunati della vita, offrendo una rete di sicurezza ai propri cari per aiutarli a superare qualsiasi difficoltà finanziaria.

Come iniziare a risparmiare: consigli utili

Se siete alle prime armi con i risparmi o avete difficoltà nel rispettare il vostro obiettivo di risparmio, potete provare a seguire alcuni semplici consigli. Di seguito due esempi pratici.

Limitare l’uso della carta di credito. Le carte di credito possono dare un temporaneo senso di sollievo, ma gli alti tassi di interesse possono esaurire i risparmi in poco tempo. È utile limitare il debito e gli acquisti con la carta di credito per garantire che i risparmi siano intatti e in crescita.

Tenere traccia delle spese. Se avete difficoltà a risparmiare regolarmente, cercate di registrare e tenere traccia delle vostre spese mensili. In questo modo avrete un quadro chiaro delle spese e identificare le cose non importanti e puntare a risparmiare di più evitando quegli acquisti. Utile poi creare un budget per i risparmi per ogni mese. Si può creare un piano all’inizio del mese e fissare dei limiti di spesa. In questo modo ci si concentra sulle cose importanti, si riducono le possibilità di spesa eccessiva e si risparmia come previsto.

Ma quando si risparmia, è importante anche vedere i propri risparmi crescere nel tempo. Investire il proprio denaro in un piano di investimento a lungo termine può avere molti vantaggi aggiuntivi. Il primo passo in tal caso è la pianificazione finanziaria: solo dopo un’attenta valutazione dei nostri risparmi, dei nostri redditi e delle spese che dovremo affrontare sarà possibile determinare quali somme, e per quanto tempo, possiamo investire. Viene poi la scelta dell’investimento. Non ogni soluzione è valida per tutti. Il consiglio, quando decidiamo di investire i nostri risparmi, è affidarsi a professionisti.