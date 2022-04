Titoli di Stato: rendimenti Btp decennali in rialzo

Corsa alla vendita di titoli di Stato europei, prezzi in calo e rendimenti in rialzo, schizza il decennale italiano, inflazione ancora in corsa.

I titoli di Stato europei registrano rendimenti il rialzo, in particolare per i Btp decennali che segnano 2,4%. In un quadro di rialzi in tutta l’area Euro, sono proprio quelli italiani a registrare i maggiori rialzi, dietro ai bond greci (2,82%) e davanti al Btp decennale spagnolo (1,7%), francese l’1,26% e tedesco (0,8%).

Titoli di Stato, rendimenti in rialzo

Titoli di Stato, investimento sicuro? Vantaggi e rischi oggi 29 Marzo 2022 In generale, i mercati obbligazionari pagano lo scotto dell’aumento dell’inflazione, che sta trainando i tassi dei titoli di Stato. Il problema è che c’è una tale corsa alla vendita che i prezzi sono crollati facendo aumentare i rendimenti.

I rendimenti in rialzo dei titoli di Stato europei sono dovuti anche alle fibrillazioni del mercato obbligazionario, in attesa che le banche centrali decidano sui prossimi rialzi per i tassi di interesse. Il timore è quello che si propenda per interventi restrittivi di politica monetaria in sede BCE, causando un rialzo dei tassi da parte delle banche centrali ed una conseguente riduzione di valore per i titoli in circolazione. Da qui, la corsa alla vendita dei Btp.

La corsa dei Btp decennali

A settembre si è registrato il primo rialzo dei rendimenti nelle aste di Btp a 5 anni, collocati con un rendimento allo 0,11% e in aumento di 12 punti rispetto alla precedente asta di fine agosto e Btp a 10 anni collocati con rendimento dello 0,86%, in aumento di 20 punti sul collocamento precedente.

I nuovi collocamenti

Il MEF ha intanto pubblicato intanto il calendario per il collocamento di nuovi BOT e titoli di Stato, questi ultimi con prenotazione dal 12 aprile. Si tratta di BTP 3 Anni, con emissione il 19 aprile, Cedola annuale a 1,20%.