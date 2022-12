Volksbank al fianco delle imprese

Volksbank, partner finanziario delle imprese che si espandono all’estero con soluzioni su misura e servizio personalizzato: il caso Scandiuzzi.

Volksbank accompagna con competenza e professionalità le aziende in tutte le fasi di espansione del business all’estero ed è vicina agli imprenditori, con soluzioni sartoriali e un servizio completamente personalizzato.

È il caso di Scandiuzzi, azienda trevigiana leader nel settore delle infrastrutture industriali e civili e nel settore Oil & Gas – Green, che di recente si è anche aperta al settore della ricerca e sviluppo dell’idrogeno, dedicandosi alla progettazione e costruzione di sistemi ed impianti innovativi per la generazione e distribuzione del nuovo carburante.

Volksbank è partner di Scandiuzzi da oltre 10 anni. Scandiuzzi, azienda a conduzione familiare con sede a Volpago del Montello, è fortemente radicata sul territorio e negli anni ha saputo innovarsi. Grazie alla consulenza personalizzata di Volksbank ha posto le giuste basi per realizzare progetti internazionali, istituendo importanti collaborazioni dirette che hanno accresciuto la presenza all’estero: oggi, il 75% del fatturato di Scandiuzzi è frutto di commesse all’estero.

Volksbank, un partner lungimirante e dinamico

Il core business di Scandiuzzi si concentra sulla realizzazione, per la maggior parte, di progetti pluriennali. È per questo motivo che ha bisogno di un partner finanziario capace di accompagnarla con lungimiranza e dinamicità. Volksbank ha messo a disposizione il know-how dei propri specialisti in ambito internazionale per supportare Scandiuzzi nella sua crescita, individuando la migliore tipologia di strumenti finanziari per sostenerla e per facilitare il closing contrattuale con il cliente.

In anni di collaborazione Volksbank e Scandiuzzi hanno sviluppato un rapporto di fiducia e di proficua collaborazione, che si è rafforzata. Gli esperti Volksbank conoscono l’azienda in maniera approfondita e le persone che l’hanno fatta crescere: grazie a queste premesse, riescono a fornire un servizio personalizzato a 360°.

Aprirsi al mercato estero

Nell’ambito del processo di internazionalizzazione, Volksbank ha accompagnato Scandiuzzi nell’ambito dei crediti di firma, in particolare su:

advance payment bond , garanzie richieste per il rimborso di eventuali pagamenti anticipati dal committente a favore di fornitori,

, garanzie richieste per il rimborso di eventuali pagamenti anticipati dal committente a favore di fornitori, performance bond , garanzie di buona esecuzione del contratto rilasciate a favore del committente

, garanzie di buona esecuzione del contratto rilasciate a favore del committente warranty, garanzie necessarie ad operare sul mercato estero.

“Ampliare il proprio business all’estero è una grande sfida e al contempo un’opportunità di crescita per molte aziende, di qualsiasi dimensione esse siano. Come Banca del territorio fortemente radicata nel Nord Est, supportiamo con professionalità e competenza le imprese che decidono di investire per crescere ed innovarsi. La nostra partnership con Scandiuzzi dimostra come non esista una soluzione unica per tutti i clienti: operiamo in modo sartoriale, dando alla consulenza un valore aggiunto e ascoltando attentamente le esigenze di ogni cliente”, afferma Daniele Roncolato, specialista estero attivo nelle province di Padova, Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone.

“Scandiuzzi ha trovato sempre ascolto nei consulenti Volksbank. La collaborazione si fonda su professionalità e su un rapporto fiduciario: attraverso un approccio strutturato e consolidato negli anni, siamo riusciti a mettere a terra importanti progetti di finanza sostenibile. Gli specialisti estero di Volksbank ci supportano per far fronte alle diverse sfide poste oggi dal mercato e che richiedono agli imprenditori grande flessibilità e capacità di innovazione: ad esempio, oltre il 45% delle nostre commesse dipende dall’acquisto dell’acciaio”, afferma Roberto Rabboni, CFO di Scandiuzzi.