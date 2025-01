Rimborso accise sul gasolio commerciale: domanda entro fine mese

Ecco le indicazioni per la richiesta del rimborso relativo ai consumi di gasolio commerciale effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2024.

Come ogni anno, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le istruzioni per la richiesta del rimborso delle accise spettante per i consumi di gasolio commerciale: sono contenute nella Nota prot. 787558/RU del 19 dicembre scorso.

Il rimborso è riconosciuto per consumi fino a 1 litro per km percorso e spetta per trasporto merci e trasporto persone ma con precisi vincoli.

Nel primo caso spetta per veicoli con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati da trasportatori conto terzi iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori; trasportatori conto proprio con licenza e iscritti negli elenchi dedicati; imprese UE con requisiti previsti dalla normativa comunitaria.

Nel secondo caso spetta per enti pubblici o imprese pubbliche locali regolamentate dal DLgs 422/1997; imprese esercenti autoservizi interregionali di cui al DLgs 285/2005 o servizi regolari comunitari di cui al Reg. CE n. 1073/2009; enti pubblici e imprese per trasporti a fune in servizio pubblico.

I veicoli Euro 4 o inferiore sono esclusi dall’agevolazione, così come quelli con massa inferiore a 7,5 tonnellate e quelli M1 destinati al trasporto persone.

Per il quarto trimestre 2024 (1° ottobre – 31 dicembre), la domanda di accesso al beneficio fiscale va inoltrata entro il 31 gennaio 2025. Per ottenere il rimborso, inoltre, è obbligatorio indicare la targa del veicolo rifornito nella fattura elettronica. Sul sito web dell’Agenzia delle Dogane è disponibile il software aggiornato per la compilazione della dichiarazione relativa al quarto trimestre 2024.

L’entità del rimborso è sempre pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio consumato. La fruizione avviene in compensazione tramite Modello F24, indicando come codice tributo 6740, una volta passati 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione e in assenza di obiezioni da parte dell’ufficio competente.

L’ADM ricorda che i crediti sorti relativamente ai consumi del terzo trimestre 2024 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Successivamente, entro il 30 giugno 2026, sarà possibile richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate.