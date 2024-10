Tratto dallo speciale: Pensioni

Riscatto pensione

Pensioni: senza prescrizioni il riscatto INPS per una rendita vitalizia di 15 Ottobre 2024 08:34

Non è prevista alcuna prescrizione per la facoltà di regolarizzare i periodi contributivi per finalità pensionistiche, costituendo una rendita vitalizia.