Caro bollette per le PMI: agevolazioni con la Transizione 5.0

Per le piccole imprese italiane i costi energetici sono ancora tra i più alti d’Europa, con uno svantaggio competitivo persistente: l'allarme CNA.

I costi energetici penalizzano le imprese italiane, soprattutto se di piccole dimensioni. Sono proprio le micro e piccole attività, infatti, a pagare l’energia elettrica più dei competitor europei e anche delle grandi imprese energivore nazionali.

A lanciare l’allarme sul nuovo caro-energia per le imprese è stata la CNA, che punta il dito sulla cancellazione delle agevolazioni a inizio anno, mettendo in evidenza come nel 2024 si sia registrato un nuovo ampliamento della forbice sui prezzi energetici.

Bollette: le piccole imprese pagano sempre di più

Bolletta: come cambia dal 2025 29 Luglio 2024 Se nel 2023 il peso delle bollette era infatti diminuito rispetto al 2022, non si però è ridotto lo svantaggio competitivo per le piccole imprese sebbene abbiano potuto contare su alcune misure di sostegno come la sospensione degli oneri generali di sistema.

Analizzando i dati, emerge che le imprese nella fascia di consumo fino a 20 MW l’anno hanno speso il 14% in più della media europea per l’energia elettrica (407 euro a MW contro 356 euro nell’UE).

Prendendo in esame la classe di consumi tra 20 e 500 MW l’anno, inoltre, il differenziale scende al 13,5% mentre si azzera per le imprese energivore (oltre 150mila MW). Una microimpresa, infine, ha pagato l’energia elettrica il doppio di una energivora (407 euro rispetto a 198).

Ad oggi, il 40% delle voci in boletta non riguarda strettamente i consumi, penalizzando le piccole imprese che in proporzione scontano un peso maggiore per gli oneri di sistema.

Il faro Transizione 5.0

I costi energetici penalizzano le piccole imprese, sostiene il Presidente Nazionale di CNA, Dario Costantini, secondo cui:

è necessario favorire l’autoproduzione da fonti rinnovabili per abbassare le bollette.

Transizione 5.0: opportunità e incentivi 30 Luglio 2024 Il Piano Transizione 5.0 potrebbe essere a tal fine uno degli strumenti per intervenire concretamente. E non solo con la promozione dell’autoproduzione. La misura, attiva nell’ambito del PNRR, prevede infatti un articolato regime di crediti d’imposta in relazione a spese energetiche sostenute fino al 31 agosto 2026.

Secondo CNA, dovrebbero essere previsti meccanismi coerenti agli obiettivi, agevolando la platea delle micro e piccole imprese (che rappresentano il 99% del tessuto produttivo italiano), motore strategico dello sviluppo economico del Paese.

Il Presidente di CNA Modena, Claudio Medici, propone anche una riforma della composizione della bolletta, trasferendo gli oneri di sistema sulla fiscalità generale e introducendo nuovi criteri per le agevolazioni tariffarie (oggi riservate alle imprese energivore): per esempio l’incidenza della spesa energetica sul bilancio aziendale.