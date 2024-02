Bolletta gas: le tariffe ARERA per la bolletta di febbraio

Bolletta Gas di febbraio 2024: l'ARERA ha comunicato il valore della materia prima per quantificare il prezzo del Servizio di tutela della vulnerabilità.

L’ARERA ha comunicato la tariffa applicata ai clienti del servizio di tutela della vulnerabilità per la bolletta del gas di febbraio riferita ai consumi di gennaio 2024.

Con la fine della Maggior Tutela, infatti, l’Autorità ha iniziato ad aggiornare ogni mese la componente del prezzo del gas applicata ai Vulnerabili, con gli stessi criteri e tempistiche finora utilizzati per il servizio tutelato.

Tariffa gas di febbraio per la tutela della vulnerabilità

Il prezzo della materia prima che i fornitori di energia dovranno utilizzare per conteggiare l’importo della bolletta è pari 31,19 €/MWh, ossia 0,333736 Euro/Smc.

(**) per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc

il nuovo “utente tipo” da prendere a riferimento con la fine del mercato tutelato per i clienti non vulnerabili, l’ARERA considera un prelievo medio annuo di gas di 1100 Smc (Standard Metri Cubi) invece dei precedenti 1400 smc annui considerati in passato.

Quanto spende un vulnerabile per il gas nel 2024

Per il mese di gennaio 2024, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 104,56 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse.