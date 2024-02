ARERA: prezzi luce e gas 2024 in Maggior Tutela

Prezzi ARERA 2024 Utenza Ultima tariffa applicata Elettricità 0,252 €/kWh Gas 0,978 euro/Smc

Tariffe gas ARERA e PLACET a febbraio 2024

La tariffa ARERA applicata ai consumi di gennaio 2024, conteggiati nella prossima bolletta mensile, sarà comunicata venerdì 2 febbraio 2024. La tariffa applicata nella bolletta di gennaio 2024 relativa ai consumi di dicembre 2023 ha visto applicata una tariffa pari a 0,9779 €/Smc. Si tratta di un costo tariffario in netto calo, con un risparmio annuo di circa 390 euro per una famiglia tipo.

Dalla bolletta di febbraio 2024 la tariffa ARERA riguarderà la bolletta del gas dei soli clienti vulnerabili coperti dal Servizio di Tutela (circa 2,5 milioni di famiglie).

Tariffa luce ARERA nel Mercato Tutelato

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato tutelato, per il primo trimestre 2024 segna -10,8%, in forte calo rispetto al +18% del trimestre precedente. Il costo della materia prima “energia” per ogni fascia oraria, nel primo trimestre 2024 è pari a:

0,12209 in fascia F0 (monoraria),

0,12762 in fascia F1,

0,11919 in fascia F1 + F23 (bioraria).

Bolletta luce: nuovi fornitori da luglio per chi è nel Mercato Tutelato 12 Gennaio 2024 La flessione riflette la diminuzione dei costi per la materia prima, anche per quanto riguarda il gas naturale, che indirettamente influenza anche il mercato dell’energia elettrica. Per la bolletta della luce, lo ricordiamo, l’aggiornamento tariffario ARERA è trimestrale (gennaio, aprile, luglio, ottobre).

Il Mercato Tutelato terminerà il 1° luglio 2024, con l’assegnazione provvisoria ai fornitori vincitori delle aste (in base ai bacini di utenza geografica), degli utenti che non avranno effettuato alcuna scelta sul mercato libero entro quella data.