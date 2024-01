Bolletta luce: nuovi fornitori da luglio per chi è nel Mercato Tutelato

Assegnazione delle utenze del mercato tutelato dell'energia elettrica: nuovi fornitori per clienti che transitano nelle tutele graduali e per vulnerabili.

Nella maggioranza dei casi, i fornitori del Servizio a Tutele Graduali per la bollette della luce degli utenti nel Mercato Tutelato saranno Enel ed Hera, seguiti nell’ordine da da Edison, Illumia, Iren, A2A ed Eon.

In base alle anticipazioni, le prime due compagnie si sono aggiudicate circa la metà (7 ciascuno) dei 26 lotti messi all’asta dall’Acquirente Unico in vista del passaggio al Mercato Libero dell’elettricità, con fase transitoria da assegnare ad appositi fornitori.

A ogni lotto corrisponde una sezione di territorio italiano, che sarà gestita dai rispettivi vincitori d’asta. Vediamo cosa significa e come funzionerà la fuoriuscita dalla maggior tutela accompagnato dalle tutele graduali o totali.

Bolletta luce: da Mercato Tutelato a Tutele Graduali

Il 1° luglio termina il mercato tutelato dell’energia elettrica e si passa al mercato libero come già avvenuto per il gas dal 10 gennaio.

La fase transitoria vede protagonisti gli operatori vincitori dell’apposta asta, che prevede l’assegnazione a queste compagnie di un certo numero di lotti di utenza, con riferimento ai clienti che non esprimeranno una scelta prima dello stop al Mercato Tutelato della luce fissato per il 1° luglio 2024.

Nel periodo transitorio, fino a marzo 2027, questi gestori applicheranno tariffe basate sulla media dei valori del Prezzo Unico Nazionale, in base al regime STG (Servizio a Tutele Graduali).

Assegnazione delle utenze in asta

L’operatore che si aggiudica uno o più dei 26 lotti in cui è suddiviso il territorio italiano fornirà il servizio elettrico sia agli utenti vulnerabili (che continuano ad aver diritto a tariffe calmierate stabilite da ARERA), sia a chi non sceglierà un altro operatore del mercato libero finendo nel regime STG (in questi casi, saranno applicate le offerte PLACET).

L’esito ufficiale dell’asta sarà comunicato il prossimo 6 febbraio, quando l’Acquirente Unico procederà ad assegnazione definitiva. Ci sono tuttavia già i risultati provvisori dell’asta, pubblicati dal Sole 24 Ore. Eccoli:

Enel: sette lotti;

Hera: sette lotti;

Edison: quattro lotti;

Illumia: tre lotti;

Iren: due lotti;

A2A: due lotti;

Eon: un lotto.

Per le conferme bisogna attendere il 6 febbraio, quando presumibilmente si avranno maggiori dettagli anche sulla collocazione geografica dei lotti assegnati.