Sciopero Trasporti a Roma il 24 Luglio per Bus, Metro e Treni: gli orari

Il 24 luglio disagi per i viaggiatori a Roma a causa dello sciopero dei trasporti pubblici: niente fascia di garanzia per bus, metro e treni.

Lunedì 24 luglio, Roma si prepara ad affrontare uno sciopero dei mezzi di trasporto che potrebbe causare seri disagi per i cittadini.

L’agitazione, indetta dal sindacato Usb, coinvolgerà bus, metro, linee periferiche e alcuni servizi regionali durante un periodo di quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30.

24 luglio sciopero trasporto pubblico: gli orari

Lo sciopero dei mezzi del 24 luglio dura 4 ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Il servizio è garantito fino alle ore 8.29 e poi nessuna garanzia fino al termine dell’agitazione. Durante lo sciopero, nelle stazioni metro che resteranno aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. I parcheggi di interscambio resteranno aperti.

Niente servizi di Biglietteria

Durante il periodo di sciopero, Atac ha annunciato che non sarà in grado di garantire il servizio di biglietteria. Tuttavia, i parcheggi di interscambio resteranno aperti e sarà possibile acquistare biglietti online. Anche la rimessa Magliana Superficie incrocerà le braccia, con il supporto di altri sindacati.

Le Rivendicazioni dell’Usb

L’Usb ha dichiarato che lo sciopero è un tentativo di “rilanciare le rivendicazioni” di una categoria lavorativa troppo spesso ignorata. Tra le principali preoccupazioni ci sono salari insufficienti, mancanza di sicurezza sul lavoro, privatizzazioni e la continua dipendenza da appalti e subappalti.

Rischi per anziani e persone fragili

Agens, l’associazione che rappresenta gli interessi del settore dei trasporti, ha espresso preoccupazione per le potenziali ripercussioni dello sciopero. In una lettera indirizzata alla prefettura di Roma e alla Commissione di garanzia sullo sciopero, l’associazione ha sottolineato i rischi associati alle alte temperature estive e ha chiesto di considerare attentamente le conseguenze per i cittadini, in particolare per gli anziani e le persone più vulnerabili.