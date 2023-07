Accertamenti fiscali: flop per Redditometro e sanatorie

Fisco: la Corte dei Conti boccia le Rottamazioni ma anche Redditometro, Studi di Settore e indagini finanziarie: troppi atti e pochi incassi.

Il Redditometro per scovare presunti evasori fiscali in Italia non funziona più: nel 2022, su 352 atti ispettivi dovuti ad accertamenti sintetici sulla base di presunti profili di rischio, si sono rivelati inconcludenti.

Sono numeri forniti dalla Corte dei Conti nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per il 2022, presentata nei giorni scorsi.

Corte dei Conti: i numeri sull’attività ispettiva

Accertamenti fiscali: l'evasione si combatte con l'intelligenza artificiale 30 Maggio 2023 Il documento tira le somme sull’attività di accertamento effettuata tramite gli strumenti oggi a disposizione del Fisco, che di fatto si sta orientando verso nuove strategie e tecnologie (compresa l’Intelligenza Artificiale) per rendere meglio mirate e più efficaci le ispezioni di questa natura.

Redditometro

Il gettito raccolto con l’accertamento sintetico (articolo 38 del DPR 600/1973) – ricostruzione del reddito del contribuente sulla base delle spese effettuate nel periodo d’imposta – è stato complessivamente pari a 300mila euro, una cifra di gran lunga sproporzionata rispetto alla vasta mole di procedure avviate tramite Redditometro.

Studi di settore e indagini finanziarie

L’attività di controllo svolta attraverso gli Studi di settore, con 358 accertamenti ha invece prodotto 8 milioni di euro di maggiore imposta rilevata.

Le indagini finanziarie una accertato maggiori imposte per 209 milioni di euro. Numeri più cospicui ma comunque in forte calo rispetto agli anni passati.

Definizioni agevolate

Accertamento fiscale: gli strumenti deflattivi per evitare il contenzioso 23 Giugno 2023 Anche la compliance degli ultimi anni, c’è però da dire, non è servita molto a fare cassa. La possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale attraverso il ravvedimento o altre formule di definizione agevolata non ha portato al gettito sperato.

Per la Corte dei Conti, con le sanatorie si sono persi 33,6 miliardi dei 53,8 attesi tra il 2016 e il 2018 attraverso rottamazioni, stralci e condoni.

Tutti i dettagli nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2022.