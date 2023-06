Il Settimanale di PMI.it: Hard Work, Soft Skills

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 2 giugno e online in digitale con l'Edizione n.39: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

In edicola da venerdì 2 giugno l’Edizione n. 39 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

Questa settimana l’inchiesta del magazine è dedicata al tema della formazione legata alla digital transformation, che nelle aziende sta cambiando i modelli di lavoro ma anche i processi di reskill. Si parte da una disamina del ruolo dell’intelligenza artificiale come nuova arma segreta delle HR per estendere la riflessione al binomio “tecnologia e fattore umano” e per fare il punto con le normative di settore, con la UE che per prima sta per varare delle direttive su misura per soluzioni come le chatbot (ChatGPT & Co.) ed il rilevamento biometrico.

Più in particolare, questa settimana l’inchiesta del magazine si focalizza sul tema formazione dentro e fuori dalle aziende, prima e dopo l’approdo nel mondo del lavoro. Se la digital transformation sta cambiando i modelli di lavoro richiedendo l’iniezione di nuovi talenti in azienda, dall’altro è anche il motore che alimenta la rivoluzione dei processi di riqualificazione interna e di gestione dei talenti a cura delle HR. Grazie anche all’intelligenza artificiale.

Un fenomeno dirompente, quello dell’AI, che ormai richiede di essere affrontato a livello normativo: non a caso, come dicevamo sopra, la UE fungerà da apripista in questa direzione, varando la prima regolamentazione per i chatbot come ChatGPT e per le soluzioni biometriche di riconoscimento facciale.

Nelle pagine economiche parliamo di macro-indicatori, del sorpasso italiano sul PIL tedesco e delle ricadute della recessione in Germania sul nostro Made in Italy. La settimana politica affronta anche gli esiti politici delle ultime tornate elettorali in Europa, che condizionano anche le prossime scelte del Governo Meloni.

In “casa”, i nostri esperti parlano di riforma fiscale, mondo del lavoro, impresa, made in Italy, innovazione, finanza. Ancora: le storie eccellenti delle nostre PMI, le novità in ambito sostenibilità e le nuove rubriche sulla Sanità.

E poi una riflessione particolare sul 2 giugno ed il senso profondo ed oltre la retorica di questa celebrazione.