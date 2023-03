Elettricità: costo dimezzato ma tornano gli oneri in bolletta

L'ARERA attua le misure del Decreto Bollette per le tariffe da aprile e comunica i prezzi per l'energia elettrica sul mercato tutelato: spesa dimezzata.

In attuazione delle misure di Governo inserite nel Decreto Bollette approvato in Consiglio dei Ministri il 28 marzo, l’ARERA ha riattivato per il secondo trimestre dell’anno gli oneri generali per l’elettricità (per tutti i clienti elettrici, domestici e non residenziali), lascianco ancora azzerati quelli del gas e rafforzando gli sconto rientranti nei Bonus Sociali: si tratta dei due bonus per disagio economico (ISEE fino a 15mila euro e con 4 figli fino a 30mila euro) e per disagio fisico (da richiedersi al Comune).

Decreto Bollette: cambiano regole e aiuti 29 Marzo 2023 Inoltre, sempre in attuazione delle disposizioni di Governo, si conferma la riduzione IVA al 5% (gestione calore, teleriscaldamento e gas). Sempre per il gas, è previsto il graduale ridimensionamento (con successivo azzeramento nel corso del secondo trimestre 2023) per la componente tariffaria negativa UG2, introdotta da aprile 2022 per i consumi fino a 5.000 smc/anno, come misura speciale di contrasto al caro energia.

Nel frattempo, in virtù del calo dei prezzi energetici all’ingrosso – el primo trimestre 2023, il prezzo nazionale dell’elettricità (PUN) è risultato in calo del 36% rispetto al quarto trimestre 2022 – le tariffe stabilite per le utenze sul mercato tutelato calano in misura importante, con una stima media di -55,3% per una famiglia tipo.

Tariffe gas: le offerte più convenienti di marzo 22 Marzo 2023 Come ha spiegato il presidente di ARERA, Stefano Besseghini:

Siamo in un passaggio nuovo e per un verso ancora delicato di questa lunghissima crisi. I prezzi all’ingrosso del gas evidenziano un mercato che ha preso sul serio lo sforzo europeo di diversificazione e di consolidamento delle infrastrutture. I segnali li vediamo velocemente trasferiti anche ai consumatori finali, anche grazie ad un impianto regolatorio che funziona. Non dobbiamo però perdere la focalizzazione sugli impegni presi e sull’implementazione delle scelte fatte.

Il prezzo del gas per i clienti in tutela relativo ai consumi di marzo sarà pubblicato il 4 aprile 2023 (secondo giorno lavorativo, dopo la fine del mese di riferimento).