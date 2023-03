Tariffe gas: le offerte più convenienti di marzo

Scopri le migliori tariffe gas del mese di marzo: confronta le offerte dei principali fornitori e scegli quella che ti fa risparmiare sulla bolletta.

Nonostante la frenata di marzo, l’energia resta una voce di costo importante per le famiglie italiane. Trovare la tariffa giusta per il gas, così da risparmiare in bolletta, può fare la differenza sul bilancio mensile.

Tariffe Energia: le migliori di marzo 13 Marzo 2023 In modo analogo a quanto avviene per la tariffa luce, ogni mese i fornitori lanciano nuove offerte promozionali e tariffe gas vantaggiose per attirare nuovi clienti, ora rese più numerose dal continuo calo del prezzo della materia prima che permette di proporre prezzi più competitivi anche sul mercato libero.

Ma quali sono le tariffe gas più convenienti? Vediamo dunque la classifica aggiornata delle migliori opzioni disponibili sul mercato a marzo in base ai prezzi, e alcuni consigli per capire quale sia l’offerta più adatta alle proprie esigenze di consumo, al proprio budget, alle condizioni contrattuali e i servizi aggiuntivi offerti .

Quali sono i fornitori di gas più economici in Italia?

In Italia ci sono molti fornitori di gas tra cui scegliere e le tariffe possono variare notevolmente in base a fattori come il tipo e la durata del contratto o la quantità di gas che si consuma in media. Le tariffe più basse si possono quindi trovare sia nel mercato libero sia in quello regolamentato. I più noti sono Eni, E.On, Iren, Enel, Hera, Acea e Sorgenia. Ogni mese le promozioni cambiano, quindi è importante fare una ricerca approfondita, confrontandole di volta in volta prima di valutare se conviene cambiare provider.

Quali sono le migliori tariffe gas di marzo 2023?

Vediamo di seguito la classifica delle migliori tariffe gas di marzo, effettuata confrontando le diverse opzioni disponibili e analizzando i prezzi, le condizioni contrattuali, la trasparenza e la qualità del servizio, differenziate tra prezzo indicizzato e prezzo fisso.

Migliori tariffe gas di marzo a prezzo indicizzato

Tra le migliori tariffe gas con prezzo indicizzato, a marzo troviamo quelle proposte da Sorgeniza, Eni, Edison, Iren, Enel e A2A Energia.

Sorgenia PSV + 0,25 €/Smc. Attivando almeno due forniture con Sorgenia Next Energy Sunlight (luce+gas, gas+fibra o fibra+luce), potrai ottenere un bonus di 80€ rateizzato in bolletta. Se attivi tutte e tre le forniture, lo sconto salirà a 180€;

PSV + 0,25 €/Smc. Attivando almeno due forniture con Sorgenia Next Energy Sunlight (luce+gas, gas+fibra o fibra+luce), potrai ottenere un bonus di 80€ rateizzato in bolletta. Se attivi tutte e tre le forniture, lo sconto salirà a 180€; Eni Plenitude PSV + 0,203 €/Smc. L’offerta Trend Casa di Eni offre uno sconto di 12€ in caso di domiciliazione, più Sky gratis per 90 giorni. Da sapere: Eni Plenitude si impegna nella conservazione delle foreste attraverso l’acquisto di crediti di carbonio per compensare la CO2 prodotta durante il consumo domestico;

PSV + 0,203 €/Smc. L’offerta Trend Casa di Eni offre uno sconto di 12€ in caso di domiciliazione, più Sky gratis per 90 giorni. Da sapere: Eni Plenitude si impegna nella conservazione delle foreste attraverso l’acquisto di crediti di carbonio per compensare la CO2 prodotta durante il consumo domestico; Edison World Plus Gas : prezzo della componente materia prima gas composto da PSV + costi di commercializzazione pari a 144 €/anno e 0,07 €/Smc. Dopo l’attivazione dell’offerta e il compimento delle azioni abilitanti, Edison accredita un cashback dal valore di 35€ nella prima bolletta utile;

: prezzo della componente materia prima gas composto da PSV + costi di commercializzazione pari a 144 €/anno e 0,07 €/Smc. Dopo l’attivazione dell’offerta e il compimento delle azioni abilitanti, Edison accredita un cashback dal valore di 35€ nella prima bolletta utile; Iren 10×3 Gas Variabile PSV : PFOR + 0,303 €/Smc. Con questa offerta, si ha diritto a un bonus di 30€ sulla propria fornitura di gas. Si ricevono 10€ di bonus sulla prima bolletta, 10€ dopo 6 mesi e altri 10€ dopo 12 mesi di fornitura;

: PFOR + 0,303 €/Smc. Con questa offerta, si ha diritto a un bonus di 30€ sulla propria fornitura di gas. Si ricevono 10€ di bonus sulla prima bolletta, 10€ dopo 6 mesi e altri 10€ dopo 12 mesi di fornitura; Enel PSV + 0,15 €/Smc;

PSV + 0,15 €/Smc; A2A Energia PSV + 0,12.

Migliori tariffe gas di marzo a prezzo fisso

Le offerte a prezzo bloccato non sono più così diffuse come un tempo, ma ci sono ancora alcune compagnie che le propongono e tra le migliori di marzo ci sono quelle proposte da NeN e Edison:

NeN con Special 48 Gas 0,94 €/Smc, bloccato 1 anno. NeN stima la spesa annuale di gas e calcola la rata mensile con imposte incluse. Dopo 12 mesi, la bolletta viene ricalcolata sui consumi reali. Attivando Selectra, NeN offre uno sconto di 48€ per utenza (96€ per luce e gas) sulla bolletta.;

0,94 €/Smc, bloccato 1 anno. NeN stima la spesa annuale di gas e calcola la rata mensile con imposte incluse. Dopo 12 mesi, la bolletta viene ricalcolata sui consumi reali. Attivando Selectra, NeN offre uno sconto di 48€ per utenza (96€ per luce e gas) sulla bolletta.; Edison con Fix 12 che ha un costo di 2,25 €/Smc, bloccato 1 anno. In promozione ci sono i servizi aggiuntivi “Edison TiProtegge Gas” a 7,50 €/mese, tasse incluse e “Manutenzione Caldaia” a 5 €/mese IVA esclusa.

Come risparmiare confrontando le tariffe gas?

Ogni consumatore ha esigenze diverse, quindi è importante scegliere una tariffa gas adatta al proprio profilo di consumo. Ci sono infatti molteplici fattori che influenzano il consumo di energia, come ad esempio il numero di persone che vivono in casa, il tipo di elettrodomestici utilizzati, le abitudini quotidiane (come l’utilizzo di acqua calda, l’utilizzo di elettrodomestici ad alta potenza, ecc.).

Oltre a questo è importante essere consapevoli che il mercato del gas cambia costantemente e, per questo, confrontare le tariffe periodicamente può garantire risparmi interessanti sui costi della fornitura di gas, ma anche della luce. Cambiare operatore può rappresentare una strategia efficace per risparmiare sulle tariffe energetiche, approfittando delle offerte promozionali attivate dagli operatori per i nuovi clienti e/o per chi passa da altro provider.

Quali vantaggi con il cambio di fornitura gas?

Il cambio di provider per il gas può offrire diversi benefici, tra cui:

risparmio sui costi se si sceglie una tariffa più conveniente (si può ottenere anche rinegoziando la tariffa con il proprio fornitore); migliori condizioni contrattuali, come ad esempio una maggior flessibilità nei pagamenti o una durata del contratto più breve; miglioramento del servizio: alcuni piani possono offrire servizi aggiuntivi come la manutenzione della caldaia; tariffa più adatta alle proprie esigenze, come ad esempio a consumo variabile, bloccata, mono-oraria, bioraria o multioraria; maggiore trasparenza su tariffe e condizioni contrattuali, per una scelta consapevole.

Come scegliere la fornitura gas?

Per scegliere la tariffa gas più conveniente è importante tenere in considerazione, oltre al prezzo, anche altri fattori come la durata del contratto, i servizi aggiuntivi offerti, eventuali promozioni combinate (ad esempio fornitura luce o connessione internet) e le condizioni contrattuali.

Per scegliere la migliore tariffa per la fornitura di gasconsigliamo di tenere conto dei seguenti elementi:

Consumo di gas: per valutare le offerte proposte dagli operatori e l’eventuale passaggio di piano per la fornitura di gas è importante conoscere il proprio consumo annuale di combustibile. Questa informazione è reperibile sulla bolletta, in alternativa – se si tratta della prima volta che si attiva una fornitura per il gas, magari per la propria prima casa – può essere stimato in base alle tue abitudini di utilizzo dell’energia. Se, ad esempio, durante la settimana si sta quasi sempre a casa e si utilizza l’energia senza picchi di consumo in orari specifici, un’offerta monoraria potrebbe essere la soluzione migliore. Se c’è un significativo aumento del tuo consumo di sera e/o nel week-end, o nei periodi di picco, un’offerta bioraria o multioraria potrebbe invece essere più vantaggiosa. Tipo di tariffa: ci sono diverse tipologie di tariffe, ad esempio quelle a prezzo fisso o a prezzo variabile. Le tariffe a prezzo fisso ti consentono di bloccare il prezzo del gas per un determinato periodo di tempo, mentre le tariffe a prezzo variabile possono cambiare in base alle fluttuazioni del mercato, consentendo di risparmiare nei periodo Durata del contratto: le tariffe applicate in via promozionale possono avere una durata fissa, ad esempio 12 o 24 mesi, oppure essere senza vincoli contrattuali. Le tariffe con una durata fissa possono offrire prezzi più convenienti, ma bisogna valutare il “rischio” di essere vincolato al contratto per un determinato periodo di tempo, perdendo magari l’occasione di passare ad altre offerte più convenienti. Servizi aggiuntivi: alcuni fornitori di gas possono offrire servizi aggiuntivi, come la manutenzione della caldaia o il controllo del consumo energetico, che potrebbero risultare molto utili. Importante anche valutare qualità del servizio clienti. Costi aggiuntivi: oltre al costo dell’energia, bisogna tenere conto di eventuali costi aggiuntivi come il costo di attivazione, il canone di rete o il costo di lettura dei contatori.