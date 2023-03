Decreto Bollette approvato, come cambiano i costi dell’energia

Decreto Bollette approvato, ridotti gli sconti per famiglie e imprese: tornano gli oneri di sistema per l'elettricità e da ottobre un nuovo bonus termico.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto Bollette con gli aiuti contro il caro-energia per il secondo trimestre 2023.

Come ha spiegato il Ministero delle Finanze, «le misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia sono state ridisegnate su base trimestrale tenendo conto sia dell’andamento dei prezzi dell’energia, sia dell’obiettivo di favorire il risparmio energetico».

Gli aiuti da aprile contro il caro-energia

Per le imprese cambia il credito d’imposta, ora riconosciuto in base all’incremento del prezzo dell’energia del primo trimestre. I crediti d’imposta al 40% e al 45% si potranno utilizzare fino al 30 giugno se nel primo trimestre del 2023 c’è stato un incremento del prezzo delle bollette di luce e gas superiore al 30% rispetto al primo trimestre del 2019. Il contributo per consumatori fino a 5.000 metri cubi di gas resta per aprile ma ridotto al 35% della precedente agevolazione. Per gli imprenditori agricoli che producono e cedono energia fotovoltaica è concesso un regime di tassazione agevolato (basato sul minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica determinato dall’ARERA e il valore di 120 euro/MWh) sull’anno d’imposta 2022.

Per le famiglie resta fino al 30 giugno il Bonus Sociale fino a 15mila euro ISEE, l’azzeramento degli oneri di sistema per il gas, mentre si torna a pagare la parte fissa della bolletta elettrica. Dal 1° ottobre parte, però, scatta un nuovo bonus termico, legato al risparmio energetico, per le utenze domestiche nell’ultimo trimestre dell’anno. Un contributo per tutti i cittadini senza limiti di reddito (in quota fissa ma differenziato per zone climatiche).

La notizia fondamentale, dunque, è che non c’è più l’azzeramento degli oneri di sistema nella bolletta dell’elettricità perché le misure di intervento pubblico sono state mitigate in considerazione della discesa dei prezzi dell’energia. Resta comunque l’IVA agevolata al 5% sul gas.

Le novità dal CdM sulla tregua fiscale

Tregua fiscale: prime proroghe dal Governo 28 Marzo 2023 Nel Consiglio dei Ministri del 28 marzo sono confluite anche molte altre norme, fra cui alcune proroghe legate alla tregua fiscale.

In particolare, slitta al 31 ottobre 2023 (dal 31 marzo) il termine per la prima rata di pagamento della sanzione necessaria a regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022. Per il ravvedimento speciale sulle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2021 e precedenti, invece, la prima rata slitta invece al 30 settembre, sempre dal 31 marzo.