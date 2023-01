Il Settimanale di PMI.it: “M’hai accise”

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 13 gennaio e online in versione digitale con l'Edizione n.19: inchieste, interviste e analisi.

In edicola da venerdì 13 gennaio l’Edizione n. 19 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

L’inchiesta del nuovo numero si concentra sul tema caldissimo di questi giorni: il caro benzina e le imposte sui carburanti, risalite dopo la scelta del governo di non prorogare i tagli sulle accise. Il dietro le quinte mediatico rivela un complesso scenario in cui i numeri di bilancio si correlano a dinamiche fiscali e politiche difficili da scalfire, analizzate nel dettaglio per i nostri lettori.

Sullo sfondo, i continui colpi dell’inflazione da un lato (con le analisi degli esperti sui tempi di uscita dalla crisi) e dall’altro le tensioni geopolitiche e finanziarie che ne conseguono, in quadro internazionale di particolare complessità, analizzato nel nuovo numero de Il Settimanale in tutte le sue sfaccettature, nel più vasto quadro della settimana politica italiane ed estera.

Per alleggerire i toni, ma parlando anche di numeri e trend economici, spazio ad un ampio reportage su Pitti Uomo, kermesse di riferimento per il moda maschile made in Italy e per il suo eco-sistema di PMI.

Come di consueto non mancano le opinioni e le interviste esclusive ad esperti di finanza, business, economia e lavoro. E poi le chicche tecnologiche e le eccellenze italiane che illuminano il mondo d’impresa in chiave sostenibilità.

Infine, una ricchissima sezione di novità nel capitolo Economia della Conoscenza, con una selezione di consigli e informazioni utili in ambito viaggi ed enogastronomia, musica e cinema, ed un’intervista esclusiva a Tosca al termine del suo Morabeza Tour.