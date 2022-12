Reddito di Cittadinanza 2023: il Governo restringe ancora la platea

Cambia ancora il Reddito di Cittadinanza 2023, novità in Manovra: obbligo formazione scolastica per under 29 e prima offerta di lavoro anche non congrua.

La Manovra 2023 incassa in via libera della Commissione Bilancio della Camera, dopo una maratona notturna servita a concludere il voto sugli emendamenti. I Relatori Silvana Comaroli (Lega), Roberto Pella (FI) e Paolo Trancassini (FdI) riferiranno in Aula giovedì 22 dicembre. Si va verso il voto di fiducia venerdì 23 dicembre e passaggio in Senato tra Natale e Capodanno.

Tra le novità dell’ultima ora emergono anche ulteriori vincoli sul Reddito di Cittadinanza, che dal 1° gennaio 2023 sarà soggetto a nuove limitazioni.

Niente Reddito di Cittadinanza senza obbligo scolastico

Un nuovo emendamento alla Manovra, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, prevede che tra i requisiti per il Reddito di Cittadinanza 2023 rientri anche l’aver adempiuto all’obbligo scolastico. Pertanto, per i giovani tra 18 e 29 anni che non hanno terminato la scuola, è fatto obbligo di iscriversi ad un percorso formativo finalizzato al conseguimento dell’obiettivo minimo di legge per la scolarizzazione.

Eliminata la parola “congrua” dalla precedente formulazione del disegno di legge di Bilancio: adesso, in base al testo della Manovra 2023, chi rifiuta la prima offerta di lavoro si perde il diritto al Reddito di Cittadinanza. In pratica, sparisce il riferimento alla congruità intesa come coerenza tra offerta di impiego, esperienze e competenze, oltre alla distanza tra lavoro e domicilio entro 80 chilometri o con tempi casa – lavoro entro i 100 minuti con i mezzi pubblici.

Gli altri vincoli

Il Reddito di Cittadinanza si riduce, poche le eccezioni 25 Novembre 2022 La Manovea economica prevedeva già, tra le altre novità della sul Reddito di Cittadinanza, le seguenti modifiche:

Decadenza al primo rifiuto e limitazione del sussidio alle figure inabili (legame più stretto con le offerte di lavoro);

Sussidio per 7 mesi senza rinnovo (rimodulazione della durata dell’assegno);

Più vincoli sul requisito di residenza (anche domicilio) in Italia.

Nel corso del 2023 sarà attuata una riforma dello strumento, che si sdoppieràlungo le due direttrici: assistenziale e di reinserimento.