Lotteria Scontrini 13 ottobre, estrazione doppia: ecco chi ha vinto

Lotteria degli Scontrini, vinto oltre un milione e mezzo di euro: ecco i codici vincenti all'estrazione settimanale e mensile del 13 ottobre.

Estrazione doppia, giovedì 13 ottobre, per la Lotteria degli Scontrini: ad essere assegnati sono stati sia i premi settimanali che quelli mensili, per un montepremi complessivo di ben 1.650.000 euro, di cui 1.375.000 (10 premi mensili da 100.000 euro e 15 settimanali da 25.000 euro) per chi ha effettuato acquisti con metodo di pagamento elettronici, mostrando in cassa il codice Lotteria, e 275.000 per i rispettivi esercenti (10 premi mensili da 25.000 euro e 15 settimanali da 5.000 euro).

Su PMI.it è possibile consultare ogni settimana i codici scontrino che hanno vinto la riffa di Stato: vediamo dunque chi ha vinto l’estrazione della Lotteria degli Scontrini del 13 ottobre.

Estrazione settimanale 13 ottobre: codici vincenti

All’estrazione settimanale n°48 del 2022 sono stati premiati i seguenti acquisti registrati dal 03 ottobre 2022 al 09 ottobre 2022:

Estrazione mensile 13 ottobre: codici vincenti

All’estrazione mensile n°49 del 2022 sono stati premiati i seguenti acquisti registrati dal 01 settembre 2022 al 30 settembre 2022: