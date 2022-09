Carburanti: sconto alla pompa fino al 17 ottobre

I ministri Franco e Cingolani firmano il nuovo Decreto carburanti: sconto di 30 centesimi fino al 17 ottobre per benzina, diesel, GPL e metano.

Il Ministro dell’Economia Daniele Franco e il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani hanno firmato il decreto di proroga al 17 ottobre delle misure per la riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa.

Caro benzina: compara online i prezzi del carburante 11 Marzo 2022 Si tratta del taglio da 30 centesimi al litro per benzina, diesel, GPL e metano per autotrazione.

Intanto, per venerdì 16 settembre potrebbe già essere pronto il Decreto Aiuti ter contro il caro bollette ed energia, con ulteriori misure a sostegno di famiglie e imprese.

Attesa la proroga dei crediti d’imposta per le imprese energivore e gasivore, l’estensione del Bonus Sociale luce e gas per redditi fino a 15mila euro ISEE, rateizzazione delle fatture, nuova CIG scontata, tariffe energetiche calmierate per le imprese.