Lotteria scontrini: chi ha vinto all’estrazione del 7 luglio

Tutti i codici risultati vincenti all'estrazione della Lotteria degli Scontrini del 7 luglio 2022, quante volte si può vincere e come fare.

Si è tenuta giovedì 7 luglio 2022 la trentunesima estrazione della Lotteria degli Scontrini che ha assegnato i consueti premi settimanali: 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti. La prossima estrazione che si terrà giovedì 15 luglio assegnerà anche i premi mensili (10 da € 100.000 per chi compra e altrettanti da € 20.000 per chi vende).

Pubblichiamo di seguito i codici scontrino estratti questa settimana. Chi avesse perso le estrazioni delle scorse settimane, compresa quella del premio annuale, può sempre controllare se ha vinto, verificando i codici estratti pubblicati settimanalmente su PMI.it, oltre che sul portale Lotteriadegliscontrini.gov.it.

Estrazione Lotteria Scontrini 7 luglio: chi ha vinto?

A vincere all’estrazione settimanale n° 31 di giovedì 7 luglio 2022 della Lotteria degli Scontrini sono stati i seguenti 15 biglietti:

1399-0265 53SNS301449 06380002;

1007-0173 8AMTN008191;

1266-0164 3BSDP000429 05310021;

1390-0075 53SNS300443 11600036;

0635-0010 99MEX055589;

1099-0070 88S25001402 02450054;

0673-0112 53SNS303708 69020004;

1408-0019 53SNS300274 00100035;

1954-0118 99MEY013662;

0887-0134 99SEA002952 B1380032;

1107-0004 88S25001186 02340009;

1027-0157 99MEY050331;

1308-0089 99SEA001927 00030001;

1133-0001 99MEY030916;

1166-0222 88I24001413.

Per verificare la vincita alla Lotteria degli Scontrini basta controllare che il codice presente sul proprio scontrino corrisponda ad uno di quelli estratti.

In che cosa consiste la Lotteria degli Scontrini?

La Lotteria degli Scontrini è l’iniziativa gratuita lanciata dal Governo per incentivare, insieme al programma Italia cashless, l’uso di sistemi di pagamento elettronico (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata) al fine di modernizzare il Paese, favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente e contrastare l’evasione fiscale.

Recentemente, per la Lotteria degli Scontrini – in fase di conversione in legge del Decreto PNRR 2 (dl 36/2022) – sono stati previsti dei cambiamenti, per rendere le estrazioni più semplici e istantanee, quindi con vincita – o meno – direttamente alla cassa, e si valuta anche l’uso dell’ app IO della Pubblica Amministrazione.

Come si fa a vincere la Lotteria degli Scontrini?

Per partecipare alla Lotteria degli Scontrini è necessario:

essere maggiorenni e residenti in Italia;

richiedere sul portale Lotteriadegliscontrini.gov.it, nella sezione Partecipa ora, l’assegnazione di un proprio codice Lotteria;

mostrarlo all’esercente al momento dell’acquisto;

pagare con metodi completamente cashless.

Fatto questo verrà generato un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino. Sono esclusi dalla Lotteria degli Scontrini gli acquisti :

di importo inferiore a un euro;

effettuati online;

effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;

documentati mediante fatture elettroniche;

per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);

per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Quante volte si può vincere alla Lotteria degli Scontrini?

Molti ci chiedono: con uno scontrino posso vincere più premi? Sì, ma relativi ad estrazioni differenti: ogni scontrino può infatti risultare vincente in una sola estrazione settimanale, ma può essere estratto anche per il premio mensile (una sola volta) e nell’estrazione annuale.