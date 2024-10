PayPal supporta il business delle PMI con soluzioni di pagamento sicure e globali

La scelta del fornitore di soluzioni di pagamento gioca un ruolo determinante nelle PMI, che possono contare sull’offerta PayPal Complete Payments di PayPal: l’esperienza di Faba, giovane realtà Made in Italy protagonista di una rapida crescita internazionale.

Per sfruttare al massimo il potenziale del business è fondamentale puntare su soluzioni di pagamento complete e sicure, affidandosi a un fornitore di servizi qualificato in grado di garantire semplicità d’uso e user experience ottimale.

Ampliare la scelta delle possibili modalità di pagamento per gli acquirenti, infatti, può contribuire a incrementare le vendite trasformando i potenziali clienti in clienti effettivi. Secondo i dati dell’eCommerce Index 2024 di PayPal, ad esempio, ammonta al 49% la percentuale degli acquirenti italiani che ha abbandonato il carrello al momento del pagamento, mentre il 31% dei consumatori ammette di essere più propenso a completare l’acquisto se è disponibile il metodo di pagamento preferito.

Anche le PMI, come le aziende di maggiori dimensioni, sono chiamate ogni giorno ad affrontare una serie di criticità che spaziano dalla ricerca di nuovi clienti alla promozione delle vendite. È proprio pensando alle esigenze delle piccole e medie imprese che PayPal ha creato PayPal Complete Payments, la soluzione di pagamento globale e completa disponibile in Italia e in oltre 20 mercati europei.

Soluzione di pagamento per le PMI

PayPal Complete Payments permette alle PMI di offrire ai clienti lo stesso livello di servizio e user experience delle grandi imprese, grazie alla possibilità di accettare pagamenti tramite PayPal (anche in modalità Buy Now Pay Later, con l’opzione Paga in 3 rate di PayPal), Apple Pay®, Google Pay™️, carte di credito e di debito e metodi di pagamento alternativi da tutto il mondo, al fine di favorire la conversione e gli acquisti ripetuti.

PayPal Complete Payments può contribuire a ottimizzare le capacità di elaborazione dei pagamenti riducendo la complessità e stimolando la crescita del business, offrendo integrazioni con varie piattaforme eCommerce tra cui Prestashop, TeamSystem e Bigcommerce.

Valore aggiunto della nuova soluzione è la protezione contro le frodi estremamente efficace, consentendo agli utenti di memorizzare su PayPal in modo sicuro i propri metodi di pagamento per velocizzare gli acquisti futuri accedendo a un’esperienza di checkout più semplice.

Grazie alla nuova funzionalità Package Tracking, infatti, è possibile sincronizzare le informazioni sugli ordini e sulla tracciabilità, anche condividendo i dati di tracciamento con PayPal per agevolare il processo di risoluzione in caso di controversie. PayPal Complete Payments, nello specifico, continuerà a offrire i servizi di Protezione Frodi, Protezione Chargeback, Gestione Controversie e Protezione Vendite.

Con il Chargeback, infine, le PMI possono utilizzare PayPal Complete Payments per ridurre il rischio di perdite finanziarie e limitare il tempo necessario per la gestione delle controversie.

PayPal supporta il business delle PMI

L’ultima innovazione lanciata da PayPal sul mercato italiano conferma il costante impegno a supporto delle piccole e medie imprese, affiancate concretamente nel loro lavoro quotidiano. Semplificando tutto ciò che concerne l’ecosistema di pagamenti online grazie alla vasta suite di soluzioni modulari, infatti, PayPal consente alle PMI di focalizzarsi solo sulla crescita del business.

A illustrare funzionalità e potenzialità del nuovo servizio PayPal Complete Payments è Maria Teresa Minotti, Senior Country Director di PayPal Italia.

PayPal per Faba: il ruolo chiave dei pagamenti digitali

Scegliere il giusto fornitore di soluzioni per i pagamenti digitali rappresenta una scelta strategica per ogni azienda, che può trarre notevoli vantaggi da una partnership in grado di incarnare valori chiave come affidabilità e supporto orientato alla crescita.

Nata nel 2019 come piattaforma audio per l’ascolto di storie, canzoni, musiche e contenuti destinati a bambini e bambine, Faba ha scelto PayPal come partner per i servizi di pagamento digitali mettendo sempre al primo posto la ricerca di qualità e sicurezza a trecentosessanta gradi, una priorità per i consumatori e per la stessa azienda.

“La sicurezza è un valore fondamentale per Faba, non solo per quanto riguarda i nostri prodotti, ma anche per l’esperienza complessiva del cliente, inclusa la fase di pagamento” – afferma Maddalena Bulighin, E-commerce and Digital Marketing Manager di Faba. “Abbiamo scelto PayPal perché garantisce elevati standard di protezione dei dati, riducendo al minimo il rischio di frodi o accessi non autorizzati. È fondamentale per noi offrire ai nostri clienti la tranquillità di sapere che i loro dati personali e finanziari sono protetti con le migliori tecnologie disponibili, contribuendo così a creare un’esperienza d’acquisto sicura e affidabile. Questa scelta ha contribuito a rassicurare il cliente in fase di checkout e a ridurre i pagamenti tramite contrassegno.”

Protagonista di una progressiva crescita internazionale già dal 2021, Faba ha rivoluzionato il concetto di educazione e intrattenimento rivolto ai più piccoli, introducendo all’apprendimento in un modo del tutto nuovo. La presenza di PayPal tra i metodi di pagamento ha svolto un ruolo determinante nell’incremento delle vendite all’estero.

“PayPal ha giocato un ruolo chiave nella nostra espansione. Essendo un metodo di pagamento ampiamente riconosciuto e utilizzato a livello mondiale, ha facilitato la fiducia dei consumatori nei confronti di Faba, soprattutto nelle countries in cui abbiamo iniziato a vendere di recente e con una brand awareness meno consolidata. La sua presenza ha reso più semplice l’accesso ai nostri prodotti da parte dei clienti, contribuendo così all’incremento delle vendite e all’ampliamento del nostro pubblico globale. Grazie a PayPal, siamo riusciti a superare molte delle barriere legate alla fiducia e alla sicurezza in Italia e nei mercati esteri.”

Scopri la soluzione PayPal Complete Payments pensata per supportare il lavoro delle PMI.