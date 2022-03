Lotteria Scontrini, estrazione del 17 marzo: i codici vincenti

I codici vincenti dell'estrazione della Lotteria degli Scontrini del 17 marzo che assegna i premi settimanali relativi agli acquisti dal 7 al 13 marzo.

Sono stati pubblicati i risultati dell’estrazione della Lotteria degli Scontrini del 17 marzo 2022 che ha assegnato 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti. Riportiamo di seguito il riepilogo settimanale di tutti i codici dei biglietti vincenti.

Estrazioni Lotteria Scontrini del 17 marzo

Ecco i 15 biglietti vincenti i premi settimanali della Lotteria Nazionale degli scontrini del 17 marzo 2022, relativi agli acquisti registrati dal 07 marzo 2022 al 13 marzo 2022:

1289-0003 53SNS300606 00710033;

1256-0090 96SRT000013 50410005;

0986-0011 72MU1062239;

1421-0038 99MEX027817;

1217-0029 53SNS301838 00080021;

2814-0011 99MEX000616;

0980-0125 3BSDP001238 01260009;

0826-0095 53SNS302541 10160016;

0647-0164 3BIWB010642;

0876-0022 99MEX031101;

1192-0018 88S25000947 35502086;

0736-0002 99MEX090475;

1247-0001 53SNS300879 11320031;

1252-0145 53SNS300965 02940002;

1163-0017 3BSDP000383 07270003.

Chi può partecipare alla Lotteria?

Lotteria degli Scontrini: 10 cose da sapere 29 Novembre 2021 Possono partecipare alla Lotteria degli Scontrini tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia che acquistano beni o servizi per almeno 1 euro presso esercizi commerciali al minuto mostrando, al momento del saldo, che deve essere effettuato con con metodi di pagamento elettronico, il codice della Lotteria.

Come posso ottenere il codice Lotteria?

Per generare il proprio codice della Lotteria è possibile percorrere due strade:

accedere all’area pubblica del Portale lotteriadegliscontrini.gov.it alla sezione denominata “Partecipa ora“, inserendo il proprio codice fiscale;

alla sezione denominata “Partecipa ora“, inserendo il proprio codice fiscale; accedere all’area riservata dello stesso Portale, con identità SPID, CIE o CNS e seguire l’iter indicato.

Come si partecipa alla Lotteria degli Scontrini?

Per partecipare alla Lotteria degli Scontrini il codice va stampato o memorizzato, anche sullo smartphone, e mostrato all’esercente al momento dell’acquisto. Per ogni euro speso verrà generato un biglietto della riffa di Stato.

Come si verifica la vincita alla Lotteria degli Scontrini?

Accedendo all’area riservata del Portale della Lotteria degli Scontrini è possibile vedere quanti scontrini e biglietti virtuali hanno partecipato alle diverse estrazioni e anche verificare l’eventuale vincita (che comunque verrà comunicata anche dall’Agenzia delle Entrate al recapito indicato in fase di registrazione alla Lotteria). Le date e i risultati delle estrazioni possono inoltre essere verificati anche dall’area pubblica del Portale della Lotteria e su PMI.it.

Premi mensili e annuali

Ricordiamo che lo scorso giovedì sono stati assegnati anche i premi mensili della riffa di Stato (qui i codici vincenti), mentre ancora non si hanno notizie per quanto riguarda la data dell’estrazione annuale che dovrà essere comunicata dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che assegnerà un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente estratto e un premio di 1.000.000 di euro per il relativo esercente, per gli acquisti registrati dal 01 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021.