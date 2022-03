Lotteria Scontrini, estrazione del 10 marzo: i codici vincenti

Lotteria degli Scontrini: tutti i codici dei biglietti vincenti dell'estrazione mensile e settimanale del 10 marzo.

L’estrazione della Lotteria degli Scontrini del 10 marzo 2022 ha assegnato sia i consueti premi settimanali che quelli mensili. Per l’estrazione annuale si attende ancora la comunicazione della data ufficiale da parte del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Riportiamo di seguito, come ogni settimana, tutti i codici dei biglietti vincenti all’estrazione della Lotteria Nazionale degli scontrini del 10/03/2022.

Estrazioni Lotteria del 10 marzo

In particolare, l’estrazione della Lotteria Nazionale degli Scontrini del 10 marzo ha assegnato 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti (estrazione settimanale), più 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti (estrazione mensile). Si tratta della quarantesima estrazione settimanale e della terza estrazione mensile dell’anno.

Estrazione settimanale 10 marzo 2022

Ecco i 15 biglietti vincenti i premi settimanali della Lotteria degli Scontrini del 10 marzo 2022:

0624-0014 8AMTN018175;

0462-0091 3BSDP001935 14910009;

0522-0027 2CIDE006904;

1177-0079 99SEA002134 00970001;

1049-0036 53SNS303312 16290005;

0853-0027 53SNS302521 00230034;

0400-0087 3BSDP002013 74050031;

1186-0117 99SEA002457 00060003;

1269-0020 53SNS300357 11010012;

1001-0058 99MEY032204;

0724-0001 96MEV074221;

0162-0031 99IEB026216;

1078-0290 96SRT000712 04050004;

0824-0065 2CMST003989;

0696-0008 99IEB001891.

Estrazione mensile 10 marzo 2022

Ecco i 10 codici vincenti dell’estrazione mensile:

0666-0001 96MB3018326;

0667-0017 99IEB001869;

1244-0114 53SNS301471 06390002;

2059-0032 99MEY008833;

0026-0065 88S25000946 35202082;

0710-0342 96SRT001480 50760004;

0378-0129 3BSDP002077 04340007;

1196-0513 88S25000440 35430006;

1018-0078 53SNS303355 37040022;

1038-0106 3BSDP000314 00250001.

Chi può partecipare alla Lotteria?

Possono partecipare alla Lotteria degli Scontrini tutte le persone fisiche:

maggiorenni;

residenti in Italia;

in possesso del codice Lotteria;

che pagano con metodi di pagamento elettronico beni o servizi acquistati presso esercizi commerciali al minuto, per almeno 1 euro.

Come posso ottenere il codice Lotteria?

Nell’area pubblica del Portale lotteriadegliscontrini.gov.it è presente una sezione denominata “Partecipa ora” in cui è possibile inserire il proprio codice fiscale e visualizzare il proprio codice Lotteria, che viene generato previa verifica dell’esistenza e validità del codice fiscale, della maggiore età e dell’esistenza in vita. Il codice può essere generato in analogo modo anche accedendo all’area riservata del Portale.

Una volta ottenuto il codice Lotteria è possibile stamparlo o salvarlo sul dispositivo mobile, per mostrarlo all’esercente al momento dell’acquisto.

Come si partecipa alla Lotteria degli Scontrini?

Ogni volta che si effettua una spesa (pari o superiore ad un euro) utilizzando i propri strumenti di pagamento elettronico, basta mostrare il proprio codice Lotteria all’esercente, in modo analogo a come avviene quando si mostra una carta fedeltà.

Quanti biglietti virtuali ottengo per la mia spesa?

Ogni scontrino relativo a pagamenti effettuati con metodi interamente cashless (quindi senza ricorso, neanche parziale, a contanti o buoni di alcun tipo) e associato al proprio codice Lotteria consente di partecipare alla Lotteria degli Scontrini. Più in particolare viene emesso un biglietto virtuale per ogni euro speso. L’importo speso deve essere superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.

Il codice di ogni biglietto relativo allo stesso scontrino è identico ed è stampato sulla ricevuta stessa. Dunque il codice che troviamo riportato sullo scontrino è quello che dobbiamo cercare tra i risultati delle estrazioni, che puntualmente vengono pubblicati sul Portale della Lotteria e su PMI.it. Non è però obbligatorio conservare tutti gli scontrini, perché accedendo all’area riservata del Portale è comunque possibile verificare le estrazioni alle quali hanno partecipato i propri scontrini e l’esito. In caso di vincita oltre alla segnalazione nell’area riservata, l’Agenzia delle Entrate manderà una comunicazione al titolare del codice estratto, all’indirizzo indicato in fase di registrazione.