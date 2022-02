Rdc e PdC di febbraio: attenzione all’ISEE

Ecco quando pagano la Pensione e il Reddito di Cittadinanza a febbraio 2022: le date e la procedura per non rimanere senza PdC e RdC nel 2022.

Quando accreditano il Reddito di Cittadinanza a febbraio? Chi rischia di non ricevere PdC e RdC nel 2022? Perché il mio Reddito di Cittadinanza risulta sospeso? Il Reddito di Cittadinanza ha una scadenza? Come e quando si rinnova il Reddito di Cittadinanza 2022? Come capire se il Reddito di Cittadinanza è scaduto o è stato sospeso? Sono solo alcune delle domande che i lettori di PMI.it stanno ponendo alla nostra redazione.

Vediamo dunque di chiarire quando saranno pagati il Reddito di Cittadinanza (RdC) e la Pensione di Cittadinanza (PdC) a febbraio, come fare per verificare l’eventuale scadenza del sussidio e come fare per rinnovarlo, nonché per assicurarsi di continuare a riceverlo in questo 2022.

Ricarica RdC e PdC di febbraio

Quando arriva la ricarica della card RdC di febbraio? Come di consueto, anche a febbraio 2022 le disposizioni di pagamento per il Reddito di Cittadinanza 2022 successive alla prima verranno inviate da INPS a Poste Italiane intorno al 27 del mese, o meglio il 28, essendo il 27 febbraio una domenica.

I nuovi beneficiari del Reddito di Cittadinanza e coloro che ne hanno richiesto il rinnovo riceveranno la prima ricarica della card RdC verso il 15 febbraio.

RdC sospeso, scaduto, decaduto

Come faccio a sapere se mi verrà pagato il Reddito di Cittadinanza di febbraio? Come faccio a sapere quando mi scade il Reddito di Cittadinanza 2022? Lo stato di PdC e RdC, così come il saldo e i movimenti della carta RdC e PdC, possono essere verificati in vari modi:

online sul sito di Poste Italiane, su quello INPS o su Redditodicittadinanza.gov.it, autenticandosi con identità digitale SPID, CIE o CNS;

da smartphone con servizio di lettura o verifica saldo SMS (numero gratuito 800.666.888) comunicando il codice della Card oppure via via App PostPay;

allo sportello presso un Ufficio Postale o un ATM Postamat.

Se il sussidio risulta sospeso, probabilmente è perché non è stato aggiornato l’ISEE. Se invece risulta terminato, probabilmente è scaduto il periodo utile. Qualora il RdC risulti decaduto, questo può avvenire a seguito di una sanzione oppure per perdita dei requisiti.

Rinnovo ISEE

Quando bisogna rinnovare l’ISEE per il Reddito di Cittadinanza? L’ISEE presentato annualmente ha validità fino al 31 dicembre. Entro il 31 gennaio andava presentato un ISEE aggiornato. La ricarica RdC di gennaio è stata dunque l’ultima percepita facendo riferimento all’ISEE 2021. Se non è stato presentato l’ISEE 2022, da febbraio, RdC e PdC vengono sospesi fino alla presentazione del nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente certificato, relativo ai redditi percepiti nel 2020.

=> Calcolo ISEE online

Cause di decadenza

Chi rischia di perdere il Reddito di Cittadinanza? Le cause di decadenza dell’RdC sono state parzialmente riviste dalla Legge di Bilancio 2022. Per effetto dell’entrata in vigore delle misure stabilite con la Manovra 2022, da quest’anno il Reddito di Cittadinanza decade in caso di secondo rifiuto dell’offerta di lavoro congrua presentata dal Centro per l’Impiego (fino al 2021 era il terzo).

Il beneficio decade inoltre qualora l’ISEE presentato attesti la perdita dei requisiti patrimoniali o reddituali richiesti dalla normativa RdC e PdC, o in caso di segnalazione all’INPS da parte dei beneficiari del superamento delle soglie patrimoniali avvenuto il 31 dicembre 2021.

Cosa fare se, dopo la decadenza RdC/PdC, cambia nuovamente la situazione reddituale? Qualora RdC e PdC siano decaduti per perdita dei requisiti e nel corso dell’anno si torni ad una situazione reddituale e patrimoniale compatibile con il sussidio, è possibile presentare una nuova domanda di RdC o PdC, attestando la propria condizione con l’ISEE corrente.

Rinnovare RdC e PdC

Cosa fare quando scadono i 18 mesi del Reddito di Cittadinanza? Trascorsi 18 mesi l’erogazione dell’RdC termina. Qualora lo stato di necessità continui a persistere è possibile presentare nuovamente domanda di RdC con le stesse modalità seguite la prima volta. Il nuovo sussidio verrà erogato nuovamente per 18 mesi, trascorso però almeno un mese di pausa dal termine della precedente erogazione di RdC.

Anche la Pensione di Cittadinanza termina trascorse 18 mensilità? Dopo 18 mesi devo rifare domanda di PdC? No, a differenza del Reddito di Cittadinanza, la Pensione di Cittadinanza si rinnova automaticamente.