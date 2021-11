BeIT per il Made in Italy nel mondo: promozione digital first

Italy is simply extraordinary: beIT: campagna internazionale di promozione del Made in Italy e dell’internazionalizzazione promossa da Farnesina e ICE.

La promozione del Made in Italy a sostegno delle esportazioni e dell’internazionalizzazione delle PMI passa anche dal digitale: è online la nuova campagna “Italy is simply extraordinary: beIT”, lanciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), grazie al Fondo per la Promozione Integrata istituito con il decreto-legge Cura Italia.

La campagna racconta l’Italia ad un pubblico internazionale, in modo innovativo: da un lato ne spiega valori e talenti (creatività, passione, tradizione, stile, innovazione e diversità), dall’altro ne evidenzia competenze e potenzialità (con campagne verticali attive da marzo ad agosto 2022), per promuovere le filiere produttive italiane e valorizzare sui mercati esteri le peculiarità delle nostre piccole e medie imprese.

Un progetto in larga parte digitale, con la costruzione di una nuova identità (declinata in 19 diverse lingue), piattaforme dedicate, profili social e contenuti originali realizzati e prodotti durante la campagna. A dar vita a questa ambizione iniziativa è il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Pomilio Blumm, LVenture e Triboo. La comunicazione avrà anche una declinazione green grazie alla collaborazione con Treedom.