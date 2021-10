Bonus Terme al via: calendario registrazioni e domande online

Bonus Terme: il 28 ottobre online piattaforma registrazione, dall'8 novembre le prenotazioni online del contributo fino a 200 euro.

Dalle ore 12 del 28 ottobre sarà online la piattaforma di Invitalia per la registrazione degli stabilimenti termali che vogliono aderire al Bonus Terme, mentre le richieste del contributo a fondo perduto fino a 200 euro possono essere inoltrate con prenotazione dei servizi termali a partire dall’8 novembre. Si tratta di un intervento di sostegno ad un settore particolarmente colpito dall’emergenza Covid: il suo scopo è offrire un ristoro economico per l’offerta di servizi che non è stato possibile erogare per lunghi mesi, a causa della pandemia.

Bonus terme: requisiti e servizi 12 Agosto 2021 Il Bonus Terme consiste in uno sconto a copertura integrale (100%) del prezzo dei servizi termali purché fino a un tetto massimo di 200 euro, che può essere richiesto direttamente in fase di acquisto presso gli stabilimenti termali accreditati. Sono escluse le prestazioni sanitarie già agevolate tramite SSN o di altri enti pubblici, né oggetto di ulteriori benefici riconosciuti al cittadino, fatte salve le eventuali detrazioni fiscali sulla quota del servizio eventualmente eccedente i 200 euro.

Non ci sono requisiti particolari per ottenere il bonus: basta essere residenti in Italia e maggiorenni (spetta un sono bonus a persona adulta). Attenzione: il bonus non può essere utilizzato per i servizi di ristorazione e di ospitalità e non non è neppure cedibile a terzi.

Dal 28 ottobre in poi sarà messo online l’elenco degli stabilimenti termali convenzionati – costantemente aggiornato con le nuove adesioni – consultabile nelle sezioni dedicate sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico e su quello di Invitalia. Il contributo si fruisce fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per la misura, che sono pari a 53 milioni di euro.

Come registrarsi sulla piattaforma

Gli stabilimenti devono avere i due requisiti indicati nel DM 1° luglio 2021: essere iscritti al Registro Imprese; essere in possesso del codice ATECO 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali”. Il rappresentante legale presenta la richiesta accedendo tramite SPID, Invitalia verifica la documentazione (copia dell’autorizzazione all’apertura dell’attività termale e dichiarazioni sostitutive di certificazione) e accredita l’ente, che a partire dall’8 novembre 2021, può prenotare il bonus per i cittadini che lo richiedono. I buoni saranno disponibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.