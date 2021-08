Alitalia cancella i voli: istruzioni di rimborso biglietti dal 15 ottobre

Voli Alitalia cancellati dal 15 ottobre, al via le modifiche o i rimborsi dei biglietti: le istruzioni caso per caso, anche per MilleMiglia e TravelPass.

Alitalia addio: ITA al decollo dal 15 ottobre 19 Agosto 2021 Alitalia entra ufficialmente in amministrazione straordinaria (sostituita dal nuovo vettore ITA) e, dalla mezzanotte del 25 agosto, non vende più biglietti per voli a partire dal 15 ottobre 2021 (per qualsiasi destinazione/origine in tutto il mondo), che risultano ora cancellati.

Contestualmente, sta inviando comunicazioni email ai clienti che hanno già acquistato voli con partenza successiva a tale data, fornendo le istruzioni per la gestione dei biglietti. In particolare, per garantire la tutela dei consumatori, viene data la possibilità di sostituire il viaggio acquistato con un altro volo equivalente, sempre gestito dalla compagnia, entro il 14 ottobre; diversamente si può ottenere il rimborso integrale del biglietto.

Rimborso biglietti Alitalia: istruzioni

Chiamando il call center Alitalia (a pagamento: dall’Italia 892010; dall’estero +39 06 65649) oppure recandosi presso l’agenzia di viaggio che ha emesso i biglietti) si può ottenere:

la modifica della prenotazione ( rebooking o rerouting – ovvero modifica dell’itinerario per raggiungere la destinazione originaria o tornare al punto di origine del viaggio), senza integrazione tariffaria, su un volo con ultima data di rientro 14 ottobre 2021);

( o – ovvero modifica dell’itinerario per raggiungere la destinazione originaria o tornare al punto di origine del viaggio), senza integrazione tariffaria, su un volo con ultima data di rientro 14 ottobre 2021); la modifica della destinazione , con eventuale integrazione tariffaria, per viaggiare entro il 14 ottobre (senza rimborso di differenze tariffarie) per biglietti nazionali su destinazioni nazionali, oppure per biglietti internazionali su destinazioni internazionali;

, con eventuale integrazione tariffaria, per viaggiare entro il 14 ottobre (senza rimborso di differenze tariffarie) per biglietti nazionali su destinazioni nazionali, oppure per biglietti internazionali su destinazioni internazionali; il rimborso integrale del prezzo pagato o del valore residuo del biglietto per il viaggio non ancora effettuato, cliccando per il rimorso totale sul link presente nel messaggio di notifica cancellazione, chiamando il call center o il proprio agente di viaggio per i rimborsi parziali (riguardante voli fruiti solo in parte).

I passeggeri in possesso di biglietti premio MilleMiglia con data di viaggio successiva al 15 ottobre per/da qualsiasi destinazione/origine in tutto il mondo, prenotati su un volo cancellato, potranno:

contattare il call center per essere riprotetti entro il 14 ottobre;

per essere riprotetti entro il 14 ottobre; richiedere la modifica della destinazione, con eventuale integrazione delle miglia, per volare entro il 14 ottobre;

cliccare sul link presente nel messaggio di cancellazione per ottenere il riaccredito delle miglia e il rimborso delle tasse e dei supplementi.

I passeggeri in possesso di Alitalia TravelPass (055) per voli acquistati entro il 24 agosto e cancellati dal 15 ottobre, possono ottenere:

la modifica della prenotazione ( rebooking o rerouting – ovvero modifica dell’itinerario per raggiungere la destinazione originaria o tornare al punto di origine del viaggio), senza integrazione tariffaria, su un volo con ultima data di rientro 14 ottobre 2021);

o – ovvero modifica dell’itinerario per raggiungere la destinazione originaria o tornare al punto di origine del viaggio), senza integrazione tariffaria, su un volo con ultima data di rientro 14 ottobre 2021); il rimborso integrale del prezzo pagato (erogato nella forma originale di pagamento) chiamando il call center.

I passeggeri in possesso di Pacchetti Alitalia TravelPass con validità oltre il 14 ottobre, possono usufruire di una delle seguenti opzioni:

utilizzo del pacchetto totalmente o parzialmente inutilizzato con prenotazione ed emissione biglietti entro il 14 ottobre (ultima data di rientro);

rimborso integrale del prezzo al quale il pacchetto è stato acquistato (se totalmente inutilizzato) o del valore residuo, con rimborso erogato nella forma originale di pagamento (rivolgendosi al call center.

Per ulteriori informazioni sui diritti dei passeggeri clicca qui