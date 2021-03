Vaccino Covid: al via le liste di riserva anti spreco

Liste di riserva regionali per le dosi di vaccino anti Covid avanzate a fine giornata: no auto-candidature, si procede su chiamata in base alle categorie.

In base al l’Ordinanza del Commissario all’Emergenza COVID-19, firmata il 15 marzo dal Generale Francesco Paolo Figliuolo, le dosi avanzate di vaccino a fine giornata, qualora non conservabili, saranno somministrate a soggetti già inseriti nelle piattaforme regionali e che risponderanno a chiamata diretta delle ASL, in base a liste di riserva create in base all’appartenenza a fasce o categorie prioritarie secondo le Linee Guida del Piano Vaccini.

Ad esempio i familiari di disabili e caregiver, che sono da poco stati inseriti tra i soggetti che necessitano la somministrazione in via preferenziale.Obiettivo dichiarato dallo stesso Commissario Figliuolo a margine della presentazione del suo crono-programma di somministrazioni: «ottimizzare l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal Piano nazionale e le successive Raccomandazioni».

Dunque, non c’è spazio per le auto-candidature. E in alcune Regioni (come la Lombardia e Campania) sono già partite – rispettando categorie e cronologia di adesione – le vaccinazioni di riserva dovute anchre alle numerose disdette causate dal caso AstraZeneca, su cui si attende per giovedì 18 marzo il disco verde dell’EMA per poter ripartire con le somministrazioni già nel prossimo fine settimana. In caso di parere positivo dell’EMA (che alla luce delle dichiarazioni fornite fino a poche ore fa dalla stessa Agenzia), infatti, Italia e Francia – a seguito di un colloquio telefonico tra i premier Draghi e Macron – hanno già pianificato la ripartenza delle vaccinazioni con AstraZeneca.

N.B. Chi aveva il vaccino prenotato in questi giorni di sospensione, fino alla ripresa delle somministrazioni con AstraZeneca non si deve presentare ai centri vaccinali. Gli interessati vengono contattati per ufficializzare la sospensione e riprogrammare l’appuntamento. Stiamo parlando di uno stop consistente, che coinvolge migliaia di persone tra personale scolastico e universitario, forze dell’ordine e over 70. Si auspica una ripartenza, con le necessarie garanzie di sicurezza, entro pochi giorni.