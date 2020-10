Smart working: le città dove trasferirsi

Da Nord a Sud le province italiane dove comprare casa con prezzi che non superano i 1.000 euro a mq, magari lavorando in smart working.

Smart Working: Guida alla normativa aggiornata 1 Ottobre 2020 Uno dei risvolti del Coronavirus, è che molti lavoratori, professionisti ed imprese, costretti a ricorrere allo smart working per non bloccare la propria attività durante il lockdown, hanno ora imparato ad apprezzare i vantaggi del lavoro agile e hanno deciso di proseguire per questa strada anche a regime.

Questa novità sta portando molti smart workers a ripensare alla propria quotidianità. Tra le possibilità che si aprono a coloro che non sono più vincolati alla sede d’ufficio c’è quella di cambiare casa, per spostarsi più vicino alla famiglia d’0rigine o per risparmiare sul canone d’affitto o ancora per riuscire finalmente ad acquistare la casa dei propri sogni, magari allontanandosi dal caos e i costi della grande città e vivere la tranquillità dei piccoli centri a misura d’uomo.

Vediamo dunque, secondo l’analisi condotta recentemente da Idealista, le province in cui i prezzi d’acquisto degli immobili sono più bassi.

Comprare casa: le province con i prezzi più bassi

La mappa delle città italiane con una media di prezzi al mq sotto i 1.000 euro vede protagoniste ben 21 province di Nord, Centro e Sud Italia. Proprio il Meridione, in questo ambito, è il territorio che emerge più degli altri.

In particolare è uno dei luoghi più belli della Penisola, la Sicilia, a candidarsi come la regione migliore in cui trasferirsi, con le sue 5 province con prezzi medi delle case al di sotto dei 1000 euro al mq:

Caltanissetta (724,43 euro);

Enna (835,27 euro);

Agrigento (845,44 euro);

Ragusa (905,29 euro);

Siracusa (980,63 euro).

Eppure è al Nord che troviamo la provincia più economica d’Italia, per quanto riguarda il mercato immobiliare: a Biella, in Piemonte, il prezzo medio delle case è di circa 650 euro a mq. Seconda in classifica la molisana Isernia, con un prezzo medio al mq per le case di 721,87 euro. Sempre in Molise, rimanendo sotto i mille euro a mq, è possibile comprare una casa a Campobasso (971,89 euro al mq in media).

Prezzi al mq inferiori a 1.000 euro Rovigo in Veneto (935,82 euro/mq), Lecce (985,19 euro/mq) in Puglia.

Tornando in Piemonte ci sono altre tre province dove potersi trasferire sfruttando i costi particolarmente bassi delle case:

Vercelli (831,63 euro/mq);

Alessandria (845,81 euro/mq);

Asti (905,45 euro/mq).

Spostandoci di nuovo al Sud, in Calabria, le province più convenienti sono:

Reggio Calabria (849,75 euro);

Cosenza (861,91 euro);

Crotone (963,05 euro);

Catanzaro (981,16 euro).

In Campania, le province meno care sono quelle di:

Benevento (868,71 euro/mq);

Avellino (883,269 euro/mq.

Nel Centro, nel Lazio ci sono province, alcune neanche tanto lontane dalla Capitale, con prezzi per le case tra i più convenienti:

Rieti (867,09 euro/mq);

Frosinone (858,82 euro/mq).